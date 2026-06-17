Lionel Messi es el jugador más importante de la historia. Su vida es conocida por todos y más de uno podría recitarla de memoria. Sin embargo, ese conocimiento colectivo no se extiende hacia la familia que circula a su alrededor, que suele tener un perfil más bajo y cierto resguardo por su intimidad. Un ejemplo de esto es lo que sucede con sus padres, Celia Cuccitinni y Jorge Messi, que se volvieron un ejemplo de apoyo incondicional para su hijo, y demostraron que, a pesar de lo complicado que se pongan los años, el mantenerse unidos y luchando por un mismo sueño los llevó a un objetivo mucho más alto del que creían.

Lionel Messi, Jorge Messi, Antonela Rocuzzo, Celia Cuccitinni

Una historia de amor barrial y la formación de una familia: la historia de Celia Cuccitinni y Jorge Messi

Celia Cuccitinni y Jorge Messi son los padres de Lionel Messi, y uno de los ejemplos de resistencia y amor que más destacan las redes sociales y los medios de comunicación. Su amor comenzó como un típico romance barrial de Rosario, y evolucionó de a poco en la formación de su familia. Ambos crecieron en Las Heras, un barrio humilde de trabajadores metalúrgicos y ferroviarios, y se enamoraron de adolescentes por ser vecinos. Tras unos años de noviazgo, sellaron su amor el 17 de junio de 1978 en la iglesia Corazón de María, casualmente en pleno Mundial de Fútbol celebrado en Argentina.

Desde el comienzo de su relación, su rutina estuvo plagada de muchísimo esfuerzo laboral para subsistir en los barrios bajos. Sin embargo, su familia fue creciendo de a poco, dándoles una razón más fuerte para todo su sacrificio. Rodrigo, el mayor de sus hijos, nació el 20 de febrero de 1980, y dos años más tarde, el 25 de junio, llegó Matías para agrandar al clan. ​Lionel Messi fue el tercero y menor de los hermanos varones, nacido el 24 de junio de 1987, y la familia se selló con María Sol, el 30 de noviembre de 1993. El fuerte vínculo familiar los mantuvo unidos ante todas las complicaciones, pero su vida dio un vuelco inesperado cuando el talento de uno de los menores comenzó a llamar la atención de todos.

Celia Cuccitinni, Jorge Messi

Las complicaciones para Celia Cuccitinni y Jorge Messi: un hijo con talento y la asfixia económica

Lionel Messi llamó la atención de grandes entrenadores, por su baja estatura que contrastaba con una velocidad, un control y una capacidad de gambeta que humillaban a chicos mucho más grandes. Tras haber debutado en el club de barrio Abanderado Grandoli, donde ingresó gracias a la insistencia de su abuela, Newell's Old Boys decidió llamarlo y llevó orgullo y honor al club. Durante aquellos años, sus padres no dudaron en acompañarlo y buscar la manera de que él pudiera desempeñarse en el deporte que le gustaba. Jorge Messi trabajaba extensas jornadas como supervisor en una fábrica metalúrgica, mientras que Celia Cuccittini multiplicaba sus horas trabajando en un taller de bobinas magnéticas y realizando tareas de limpieza doméstica.

El sueldo básico de ambos apenas alcanzaba para sostener a sus cuatro hijos, y todo se complicó aún más cuando su presente en Newell's se vio dificultado por problemas de salud. A sus 13 años, Lionel Messi sería puesto a prueba a lo grande, y toda su familia tomó la decisión de acompañarlo en el proceso. En el año 2000, viajaron a España tras el interés del FC Barcelona, e intentaron formar una vida en el país europeo. Si bien la carrera de Leo iba en ascenso, el núcleo familiar comenzó a despedazarse. La adaptación no fue buena para los hermanos, ya que María Sol no logró acomodarse al colegio y los mayores extrañaban desesperadamente su vida en Rosario.

Al ver la oportunidad en Leo y el sufrimiento de todos, los padres tomaron la dura decisión de separarse físicamente. Por un lado, Celia regresó a Argentina con Rodrigo, Matías y María Sol para devolverles su estabilidad. Por el otro, Jorge se quedó solo en Barcelona acompañando a un Lionel de apenas 13 años. Esto generó años de difícil desencuentro, aún una complicada situación económica, y el hecho de que sus padres se dividieron en roles para ayudar al 10 a cumplir sus sueños.

Lionel Messi, Celia Cuccitinni, Jorge Messi

El presente de Celia Cuccitinni y Jorge Messi, los padres de Lionel Messi

Con el diario del lunes, los medios de comunicación y usuarios de las redes sociales aseguran que los esfuerzos de Celia Cuccitinni y Jorge Messi sobre el futuro de Lionel Messi no fueron en vano. El éxito llegó a la familia, mientras ellos disfrutan de la intimidad de su bajo perfil, y sus días en Rosario. En todo momento, acompañan al 10 en cada campeonato, cambio de clubes e incluso en la formación de su propia familia, junto con Antonela Rocuzzo. El amor de ambos se volvió un ejemplo de pareja en el mundo del deporte, mientras siguieron algunos de los pasos que sus padres les enseñaron.

En la actualidad, Celia y Jorge llevan más de 45 años juntos, y superaron las distancias con llamadas y un mismo sueño para cumplir. A pesar de la fama global de su hijo, el matrimonio mantiene la misma dinámica de perfil bajo que los caracterizó en sus inicios, alejándose de los estilos de vida más ostentosos de las celebridades. Ellos son los pilares fundamentales en cada reunión familiar, celebrando los logros de sus hijos y disfrutando de sus numerosos nietos.

Celia Cuccitinni, Jorge Messi

La historia de Celia Cuccitinni y Jorge Messi, los padres de Lionel Messi, estuvo atravesada por problemas económicos, familia dividida y el sacrificio por su hijo. En los últimos días, comenzaron a disfrutar del debut para la Copa del Mundo 2026, y siguen acompañando al 10, quien busca una nueva consagración de gloria para la Argentina.

A.E