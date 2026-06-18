La palabra de la mamá de Lionel Messi tras las especulaciones por el llanto que marcó el debut de la selección

El inesperado llanto de Lionel Messi tras convertir el primer gol frente a Argelia, sumado a sus posteriores declaraciones en conferencia de prensa, encendieron las alarmas entre los medios y los fanáticos, que pudieron ver la faceta más sensible y vulnerable del capitán argentino. Aunque el astro optó por no brindar detalles sobre la situación familiar que atraviesa, las repercusiones no tardaron en llegar y la prensa buscó respuestas en su entorno más cercano. En ese contexto, Mariana Brey se comunicó con Celia Cuccittini, quien finalmente se refirió al tema.

La sorpresiva declaración de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi

El partido frente a Argelia no fue uno más para Lionel Messi. Más allá de convertirse en una nueva noche histórica en la que volvió a batir récords mundialistas, el capitán argentino no pudo contener la emoción y dejó al descubierto que atraviesa un delicado momento familiar. Así lo expresó en sus declaraciones posteriores al encuentro, despertando una inmediata preocupación entre los fanáticos y los medios. Sus palabras hicieron que todas las miradas se posaran, indefectiblemente, sobre su círculo más cercano.

Lionel Messi junto a su mamá, Celia Cuccittini | Instagram

En ese contexto, Mariana Brey se comunicó con Celia Cuccittini para intentar conocer más detalles sobre la situación que afecta a la familia Messi y comprender el trasfondo de la conmovedora reacción del delantero. “Hablé con ella, le mandé un mensaje después del partido y me contestó al toque. Quedé sorprendida porque estando ahí en la cancha, contestó”, comenzó diciendo la periodista en el programa de streaming de Ángel de Brito en Bondi Live.

Acto seguido, reveló: “Me dijo que estaban muy emocionados, que estaban todos disfrutando y felices". A su vez, la comunicadora dejó en claro que ella mantiene un buen vínculo con los padres de Leo, al punto tal de mantener un vínculo cercano. “Después charlamos un poquito más sobre mi familia porque quiere mucho a mis hijos, siempre me tira buena onda. ¡Hermosa!”, señaló.

Lionel Messi junto a su mamá, Celia Cuccittini | Instagram

El total hermetismo en la familia de Lionel Messi

Las palabras de Lionel Messi dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. Acostumbrado a mantener un perfil reservado respecto de su vida privada, no es habitual que el capitán argentino haga referencias públicas a su familia o a las situaciones personales que atraviesa fuera de las canchas. Por ese motivo, sus declaraciones generaron un fuerte impacto mediático y despertaron una enorme repercusión entre fanáticos y periodistas.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, dijo el jugador en conferencia. La emoción que mostró tras el partido alimentó todo tipo de especulaciones y puso el foco en su entorno más cercano, que rápidamente se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación.

Pese al hermetismo que siempre caracterizó a la familia Messi, Celia Cuccittini, sin entrar en detalles sobre la situación, dejó entrever que el círculo íntimo del goleador atraviesa este momento con unidad y contención. Sus palabras sugirieron que, más allá de la sensibilidad que Lionel mostró en una noche tan especial para su carrera y para millones de argentinos, la familia permanece unida, acompañándose mutuamente.

Así, en medio de la euforia y la felicidad que significó comenzar con el pie derecho una nueva cita mundialista, Lionel Messi también atraviesa un momento delicado en el plano privado. La emoción que mostró tras el encuentro dejó en evidencia que, detrás de los festejos y los récords alcanzados, existe una realidad personal que lo tiene profundamente movilizado. Sin embargo, las palabras de su mamá muestran que cuenta con el respaldo incondicional de su familia.