Antonela Roccuzzo dio cátedra de cómo transmitir sensualidad elegante con un vestido negro con detalles imponentes

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son una de las parejas más observadas en redes sociales a nivel mundial. Más allá de la exitosa carrera deportiva del astro argentino, la influencer consolidó un sólido perfil en la web que atrae la atención de expertos en moda y empresarios que buscan en ella proyectar su imagen corporativa. Es por esta razón que cada aparición pública despierta un gran interés por sus apuestas fashionistas y sus sensuales looks. En esta oportunidad, deslumbró con un elegante vestido negro con detalles imponentes para acompañar a su marido en un nuevo proyecto empresarial.

El vestido elegante y sensual de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo equilibra su imagen en redes sociales entre campañas publicitarias, fotos de su día a día y postales en familia. A través de su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenidos celebró un nuevo logro de Lionel Messi respecto a nuevos proyectos en el ámbito corporativo. Para ello, la empresaria eligió un osado look el cual transmitió sensualidad y elegancia gracias a detalles tan minimalistas como imponentes.

El vestido elegante de Antonela Roccuzzo | Instagram

El vestido de la esposa del capitán de la selección argentina está compuesto por un acabado satinado en color total black y silueta ajustada. El mismo se destaca por su diseño de espalda completamente descubierta, sostenida por dos tiras finas que aportan un efecto sofisticado y moderno. El estilismo logró equilibrio perfecto entre lo sexy y lo refinado: mientras muestra mucha piel en la parte de atrás, el frente mantiene un escote cerrado que apenas deja ver su torso con una delicada abertura en forma de gota, ideal para seducir sin mostrar de más. En la parte de sus piernas, dejó que la tela caiga con naturalidad y cubra sus pies por completo, sin mostrar sus zapatos y dejando como protagonista indiscutido el vestido.

El vestido elegante de Antonela Roccuzzo | Instagram

Para la conformación del hairstyle, utilizó un cabello lacio y ultrabrillante, llevándolo suelto y con raya al medio. Este peinado acompaña la estética minimalista, elegante y sofisticada del outfit. Las joyas en tonos plateados y el mini bolso negro de cuero de diseño redondeado completan una apuesta chic, donde cada detalle está pensado para resaltar la figura sin perder elegancia.

El vestido elegante de Antonela Roccuzzo | Instagram

La admiración de Antonela Roccuzzo por Lionel Messi

A 16 días de que comience el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi disfrutan de los últimos compromisos laborales en familia. En esta oportunidad, el matrimonio asistió al estreno de un nuevo proyecto que encabeza el delantero, donde no sólo predominó el lujo, sino también la admiración de la influencer por su marido. “Ayer celebrando un nuevo proyecto increíble”, escribió en una de las publicaciones que desplegó en sus redes sociales mostrando los pormenores de una prometedora alianza empresarial.

Como era de esperarse, la misma corresponde al ámbito deportivo y aunque no amplió detalles, se los pudo ver fotografiarse en el interior de un estadio de fútbol de Miami -el NU Stadium- y los vestuarios. “Siempre admirando todo lo que hacés”, afirmó orgullosa de la nueva faceta empresarial de su marido, mientras en casa fotografía posó sumamente sonriente.

El vestido elegante de Antonela Roccuzzo | Instagram

Así, entre lujo, admiración y un nuevo proyecto que entusiasma a su familia, Antonela Roccuzzo dio cátedra de cómo lucir un vestido negro de impronta minimalista, sin perder el estilo ni la sensualidad. Para ello, la influencer eligió un estilismo quiet luxury -lujo discreto- priorizando la elegancia y la sobriedad de la prenda, animándose a mostrar su piel sin excesos, manteniendo el delicado perfil que la caracteriza alineado a las tendencias de alta costura y sastrería contemporánea.