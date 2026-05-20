Antonela Roccuzzo confirmó que el pantalón asimétrico es el denim estrella del 2026

Antonela Roccuzzo llamó la atención en redes sociales al lucir un look trendy y fiel a su estilo urbano. Mediante un nuevo posteo, la esposa de Lionel Messi se mostró con la prenda que promete brillar este 2026. Se trata del pantalón asimétrico, una apuesta reversionada del clásico denim.

El look sporty chic de Antonela Roccuzzo con el pantalón viral de la temporada

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia desde sus redes sociales con un look sporty chic que tuvo como gran protagonista a una de las prendas más virales del momento: el pantalón asimétrico. Dueña de un estilo relajado, la rosarina apostó por un outfit cómodo, moderno y alineado con las estéticas streetwear que dominan el 2026.

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo se mostró caminando bajo el sol con una apuesta casual de inspiración noventosa y deportiva: crop top negro ajustado sin mangas firmado por una reconocida firma deportiva y el pantalón que está de moda.

Antonela Roccuzzo

Todas las miradas se concentraron en el jean oversize celeste de efecto asimétrico que eligió la modelo para su outfit. Este modelo es una de las variantes denim más buscadas de la temporada ya que se destaca por incorporar líneas laterales deportivas y llevar un ruedo irregular.

El pantalón asimétrico rompe con las siluetas tradicionales gracias a sus cortes y costuras desplazadas, que generan un efecto visual innovador y moderno. En este caso, Antonela Roccuzzo eligió una versión amplia de tiro medio, la cual le aportó movimiento y una impronta effortless.

Antonela Roccuzzo

La elección del jean asimétrico confirma cómo el denim atraviesa una nueva etapa de reinvención. Atrás quedaron los modelos clásicos y rígidos: ahora predominan las siluetas amplias, intervenidas y experimentales que buscan aportar personalidad incluso a los looks más básicos. En este sentido, no es la primera vez que Antonela Roccuzzo se convierte en referente de tendencias. Cada una de sus apariciones, muestra las prendas y combinaciones que se llevan en el street style internacional.

Así completó Antonela Roccuzzo su look en tendencia

Para completar su estilismo, Antonela Roccuzzo sumó zapatillas deportivas retro en tonos claros y un bolso negro de cuero y estética minimalista. También incorporó anteojos de sol rectangulares de tamaño pequeño, otro accesorio furor entre las celebridades y referentes fashionistas.

Sin dudas, el look de Antonela Roccuzzo refleja una de las principales tendencias que se imponen este 2026: la combinación entre prendas deportivas y piezas urbanas oversize. Marcas de lujo y firmas deportivas vienen impulsando esta estética donde el confort y la moda conviven en un mismo outfit.

Así, con un look fashionista, Antonela Roccuzzo confirmó que el pantalón asimétrico es el denim estrella del 2026. Además, volvió a demostrar su capacidad para transformar prendas urbanas en apuestas sofisticadas y modernas.