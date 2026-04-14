Lejos de la moda y el mundo fitness, el nuevo proyecto de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo sigue consolidando su perfil internacional con un nuevo paso en su carrera, esta vez alejado tanto del universo deportivo que rodea a Lionel Messi como de su ya conocida faceta fitness. Este martes 14 de abril, la empresaria e influencer de moda fue presentada como embajadora de Tiffany&Co. y lo anunció con un video que rápidamente se viralizó.

Antonela Roccuzzo

Así es el nuevo proyecyo de Antonela Roccuzzo

A través de su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió un video que combina una estética cinematográfica con momentos cotidianos, en la que no solo luce las icónicas joyas de la marca, sino que también pone en palabras su evolución personal. “A lo largo de los años, aprendí que no somos una sola versión de nosotras mismas. Mi vida tiene muchos matices”, expresó en el clip.

Antonela Roccuzzo en la nueva campaña de Tiffany&Co.

Las imágenes recorren distintas escenas que reflejan su presente: desde producciones de moda en lugares de lujo hasta momentos más simples como manejar, leer, entrenar o escribir. También hay lugar para su vida familiar y juegos junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

“Soy mamá, soy esposa, soy empresaria, soy mujer. Y mi fortaleza es la que construye cada versión de mí. Yo la defino desde mi interior”, dijo la modelo, reforzando la idea de una mujer multifacética. Además, a cada paso, dejó ver la nueva colección de Tiffany&Co., piezas de lujo que son tendencia en las joyerías más importantes del mundo.

Antonela Roccuzzo presentó las nuevas joyas de Tiffany&Co.

Las piezas de Tiffany & Co., especialmente de la colección HardWear, aparecen como un hilo conductor en cada escena, acompañando tanto looks casuales como estilismos más sofisticados, en línea con el concepto de versatilidad.

Hacia el final, el mensaje toma un tono aún más personal y deja en claro el espíritu de esta nueva etapa: “El ruido exterior ya no existe, porque lo más importante es vivir libremente. Con pasión, con fortaleza, y siendo fiel a mí misma”.

Antonela Roccuzzo en la nueva campaña de Tiffany&Co.

Con este proyecto, Antonela Roccuzzo da un paso firme en el mundo de la moda y el lujo global, construyendo una narrativa propia que la posiciona más allá de su entorno más conocido y la muestra en una faceta más introspectiva y auténtica.