Antonela Roccuzzo vs. Agustina Gandolfo: duelo de estilos al lucir el conjunto sastrero blue marine tendencia

Las mujeres de la Selección son el rostro de la alta costura y la moda sensual en todas las ocasiones. Es por eso que se llevan la atención de los medios de comunicación y los expertos fashionistas en cada evento público al que se presentan. Antonela Roccuzzo es la esposa de Lionel Messi y una influencia fuerte de la moda sporty chic, fusionando la elegancia con las prendas más cómodas. Agustina Gandolfo es la esposa de Lautaro Martínez, con un estilo más audaz y sensual, demostrando sus conocimientos del estilo nocturno.

Ambas mujeres crearon sus propias comunidades e inspiran a sus seguidores a encontrar el estilo en cada prenda que se vuelve tendencia. Sin embargo, en las últimas semanas, coincidieron con el estilo de raya diplomática, un clásico del armario sastrero tradicional, y lo lucieron en dos eventos de día. De esta manera, crearon un duelo de estilos marcando la tendencia del blue marine y dejando en claro sus diferencias y similitudes.

Antonela Roccuzzo y Agustina Gandolfo con sus parejas

Los diferentes estilos de Antonela Roccuzzo y Agustina Gandolfo

Antonela Roccuzzo y Agustina Gandolfo son dos de las mujeres de la Selección que más dejan en claro su estilo personal, marcando algunas prendas como su sello más notorio. Esto les permite jugar con diferentes modas, e inspirar a los usuarios de las redes sociales a encontrar su favorito.

Por un lado, la esposa de Leo Messi es una reconocida fanática del estilo deportivo y sensual. En todos los partidos o eventos familiares, fusiona algunos detalles de la sastrería, con pantalones deportivos, tops cómodos o zapatillas. Sin embargo, también hace la diferencia con vestidos de gala, sobre todo de diseño sirena, que le permite resaltar su figura natural. Por el otro lado, la esposa de Lautaro Martínez apunta más a un estilo sensual y audaz, basándose en los crop tops, las transparencias y las mini faldas o short ideales para fiestas divertidas. De esta manera, sus vestidos de gala son más ceñidos, marcados por los colores oscuros y resaltando su lado más dark feminine.

A pesar de estas diferencias notorias que ellas marcan en sus looks, hubo una coincidencia que las unió. El traje sastrero blue marine, con el raya diplomática, volvió al armario de las mujeres que buscan marcar empoderamiento, y ambas modelos de la Selección expusieron un duelo de estilos con la misma opción.

Los diferentes estilos de Antonela Roccuzzo y Agustina Gandolfo

Antonela Roccuzzo y el elegante traje sastrero para un evento de alta costura

Antonela Roccuzzo es el rostro de diversas marcas internacionales de lujo, demostrando la importancia dentro de la industria de la moda que tiene y cómo lo trabajó con el correr de los años. En los últimos días, tuvo una tarde especial en Nueva York de la mano de Luis Vuitton, y fue allí donde decidió imponer el elegante traje sastrero blue marine, de estilo raya diplomática. Las postales de Instagram se viralizaron y se volvió un favorito de sus seguidores.

Se trataba de un conjunto de dos piezas compuesto por un chaleco de corte estructurado y un pantalón de pernera ancha. La parte superior era de un diseño sin mangas con un escote redondeado y un sutil ribete blanco en los bordes, destacando la botonadura asimétrica. La parte inferior se basaba en un pantalón tiro alto, con silueta palazzo extremadamente fluida, que brindaba movimiento. Antonela Roccuzzo dejó en claro su comodidad y elegancia a través de los holgados, recargando el look de forma sofisticada mediante un bolso de diseñador con herrajes llamativos, gafas y calzado en contraste blanco. Sin embargo, fueron estos detalles los que la diferenciaron de otra mujer de la Selección.

La sastrería según Antonela Roccuzzo

Agustina Gandolfo y el sensual traje sastrero con el blue marine tendencia

Agustina Gandolfo no duda en acompañar a su pareja en todos los viajes y partidos que tiene alrededor del mundo. Sin embargo, en los últimos días, decidió volver a su "tercer hogar" y disfrutó de unos días en España. Allí, dejó en claro su amor por las salidas nocturnas y divertidas, alejándose de los eventos formales en los que participa Antonela Roccuzzo. Fue en este contexto donde también lució el elegante traje sastrero blue marine, de estilo raya diplomática. Las postales de Instagram también se viralizaron y comenzó el duelo de estilos.

Por el contrario de su compañera, ella apostó por un diseño más audaz, juvenil y sensual del mismo concepto de sastrería. Su conjunto contenía un chaleco con escote halter pronunciado en "V", dejando la espalda y los hombros al descubierto, y cortando con una silueta cropped , muy elegida en otros looks de ella. El pantalón presentaba un corte recto, con pernera ligeramente acampanada, ajustado en la zona de las caderas para marcar la figura natural. Agustina Gandolfo por el minimalismo con joyería fina y destellos metalizados, incluyendo pulseras delgadas y anillos discretos.

La sastrería según Agustina Gandolfo

El duelo de estilos de Antonela Roccuzzo y Agustina Gandolfo demostró que un mismo conjunto puede ser lucido de diferentes maneras, dependiendo el mensaje que se quiera transmitir y el evento en el que se encuentren. Ambas mujeres son de las más queridas y el rostro de importantes marcas alrededor del mundo, elevando las apuestas que hay en la sastrería tradicional.

A.E