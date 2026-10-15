Celeste Cid apostó por un conjunto estampado que marca tendencia

Celeste Cid eligió una propuesta que combina color y una de las tendencias de la temporada. Se trata del estampado, que vuelve a ser elegido esta primavera para sumar personalidad a los looks. Una vez más, la artista llamó la atención y demostró cómo incorporar una diseño a la moda.

Celeste Cid deslumbró con un conjunto estampado que combina color, frescura y estilo

Celeste Cid volvió a demostrar su afinidad por la moda con un look estampado, que está compuesto por dos piezas. Ambas se destacan por su llamativo diseño de ondas y por llevar una paleta de colores vibrantes y pasteles que le aportaron frescura y personalidad al estilismo.

La propuesta se destacó por su impronta moderna y descontracturada, con una combinación de prendas que juega con las formas, los colores y las proporciones. En un momento en el que los estampados vuelven a ganar protagonismo en los looks, Celeste Cid encontró una manera de incorporarlos a través de un conjunto coordinado que no pasó inadvertido.

Celeste Cid

El conjunto de Celeste Cid presentó un wavy pattern, un estampado de líneas onduladas que recorre ambas prendas y genera un efecto visual dinámico. El turquesa funciona como color principal, acompañado por matices de verde menta, azul, blanco y rosa pastel, una combinación que aporta luminosidad y suaviza el impacto del diseño.

La parte superior es una camisa de corte holgado, con cuello tradicional, botones al frente y mangas arremangadas de manera casual. La modelo la llevó anudada a la altura de la cintura, un recurso de estilismo que dejó parte del abdomen al descubierto y le dio un aire relajado al look.

Celeste Cid

A juego, Celeste Cid eligió una minifalda ajustada de tiro medio que mantiene el mismo estampado y equilibra el volumen de la camisa. Este ítem incorpora una abertura en la parte frontal del bajo, acompañada por tiras ajustables que suman un detalle original y refuerzan la impronta moderna del diseño.

Los estampados pisan fuerte en los looks de la temporada

Los estampados son un recurso clave para transformar prendas simples en propuestas con identidad propia. Desde los diseños geométricos hasta los motivos florales y abstractos, permiten sumar color, movimiento y personalidad sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios.

En este caso, el patrón ondulado se aleja de los estampados clásicos y propone una estética más gráfica y contemporánea. La mezcla de tonos turquesa, azul, verde menta y rosa pastel también contribuye a crear una imagen fresca, con una paleta que transmite luminosidad.

Celeste Cid

Otra de las claves del look es la elección de un conjunto de dos piezas. Este tipo de propuestas facilita la construcción de un estilismo armónico, ya que ambas comparten el mismo diseño, aunque también permite combinarlas por separado con básicos de distintos colores para multiplicar las opciones del guardarropa.

De esta manera, Celeste Cid apostó por un conjunto estampado que marca tendencia: camisa anudada y la minifalda ajustada. El resultado fue un look fresco, moderno y descontracturado, en el que el color y las formas se llevaron toda la atención.