Celeste Cid rompió el silencio y se sinceró sobre todas sus relaciones: “No supe afrontar ciertos problemas”

Celeste Cid es una de las actrices más consolidadas de la televisión nacional. Con más de 30 años de trayectoria, construyó una extensa carrera en la pantalla chica y protagonizó algunas de las ficciones más recordadas del país. Sin embargo, su vida sentimental también despertó siempre la atención del público, especialmente por sus relaciones con figuras como Emmanuel Horvilleur, Joaquín Levinton, Chano Charpentier y Santiago Korovsky. En este contexto, durante una entrevista con María Laura Santillán para el stream de Infobae, la actriz se sinceró sobre sus romances, habló de sus noviazgos y reflexionó sobre su manera de entender las relaciones de pareja.

La reflexión de Celeste Cid sobre sus relaciones de pareja

Celeste Cid se sinceró sobre su vida sentimental y su manera de entender los vínculos en un mano a mano con María Laura Santillán. La actriz habló sobre sus relaciones anteriores, la duración de sus parejas y las dificultades que atravesó a la hora de sostener vínculos a largo plazo. Actualmente está en pareja con Santiago Korovsky, con quien construyó, según sus propias palabras, una relación marcada por la complicidad, el diálogo y el acompañamiento mutuo. Sin embargo, sus noviazgos le dejaron una gran enseñanza.

Celeste Cid, Santiago Korovsky | Instagram

Al hacer un repaso por su historia amorosa, reconoció que sus relaciones fueron, en general, de corta duración. “Esta historia es mi relación más larga estable. Las relaciones siempre fueron cortas. La máxima cuatro años con Emanuel”, señaló en referencia a Emmanuel Horvilleur, padre de su hijo André. Sin embargo, se permitió revisar qué pudo haber detrás de esa tendencia y reconoció que quizás no siempre contó con las herramientas necesarias para atravesar determinados conflictos.

En ese sentido, planteó que también puede haber aprendido a partir de los vínculos que tuvo a lo largo de su vida. “O no supe afrontar ciertos problemas quizás, ¿no? También supongo que debe haber algo de eso, como de no tener herramientas”, reflexionó. Y aunque admitió que las relaciones extensas pueden haberle dejado cierta marca, también destacó que siempre eligió compartir su vida con personas a las que considera buenas: “Siempre estuve con personas muy buenas, algunas un poco más particulares que otras, pero siempre estuve en vínculos con gente buena”.

Celeste Cid | Instagram

Celeste Cid anunció que prefiere la calidad antes que la cantidad

Celeste Cid también cuestionó la idea de que la duración de una pareja sea necesariamente sinónimo de éxito. A partir de sus propias experiencias y de lo que observa en otras relaciones, explicó: “Pienso que también conozco matrimonios de muchísimos años en donde hay faltas de respeto, no hay compañía, hay invisibilidad de vínculos, un montón de cosas que yo, si ese es el precio, bueno, llego a cuatro, pero llego bien, digamos”. De esta manera, puso el foco en la calidad del vínculo antes que en la cantidad de años compartidos.

A pesar de sus reparos, admitió que hay algo de las relaciones largas que todavía la interpela y que hoy está dispuesta a transitar desde otro lugar. “Igual me parece que hay algo en los vínculos largos algo de daño ¿viste?”, expresó. En ese proceso de autoconocimiento, aseguró que ahora le interesa poder mirar de frente aquellas situaciones que resultan incómodas: “Me interesa aprender de mí y del otro, como a entrar en esos lugares incómodos y que eso no sea un problema”.

Actualmente, Celeste Cid atraviesa una etapa diferente junto a Santiago Korovsky, con quien comparte no solo la vida cotidiana sino también intereses y proyectos. Durante la charla, la intérprete destacó la sensibilidad de su pareja y la posibilidad de construir un vínculo basado en el diálogo y el aprendizaje. Con el paso del tiempo, entendió que lo más importante en la unión de la pareja es la calidad del vínculo que la cantidad de años juntos.