Celeste Cid, Zoe Gotusso y Cande Vetrano imponen las baby bangs, el flequillo que vuelve a ser tendencia

El mundo de la belleza encuentra en los cambios de look una vía de escape fascinante, y este año el protagonismo absoluto recae sobre un estilo que divide aguas por su personalidad arrolladora: los baby bangs. Este flequillo corto, que descansa muy por encima de la línea de las cejas, conquista las melenas de figuras locales como Cande Vetrano, Sofía Gala, Celeste Cid y Zoe Gotusso. Ellas demuestran con creces que la longitud no determina la elegancia, sino la actitud con la que se lleva cada mechón.

Sofía Gala.

Baby bangs: de qué se trata esta tendencia audaz que comparten Zoe Gotusso, Cande Vetrano y Celeste Cid

Los baby bangs o microflequillos se definen como un flequillo que desafía las convenciones tradicionales de longitud. Su corte preciso, que se sitúa a mitad de la frente o incluso más arriba, despeja el rostro y pone todo el foco en la mirada. Esta tendencia busca romper con la simetría clásica y regalar al rostro una apariencia mucho más aniñada, moderna y, sobre todo, sumamente sofisticada.

Celeste Cid.

En Argentina, el impacto de este look resulta innegable al observar cómo nuestras referentes lo adaptan a sus facciones. Candela Vetrano apuesta por una versión que suaviza su corte bob, otorgándole un aire juvenil y desenfadado que encaja perfecto con sus rasgos. Por otro lado, Sofía Gala elige este estilo para marcar una presencia escénica arrolladora, elevando su imagen hacia un terreno donde la vanguardia se encuentra con la actitud.

Celeste Cid integra los baby bangs en su melena con una suavidad que equilibra la estructura del flequillo con un aire romántico, mientras que Zoe Gotusso lo luce con una textura más natural y relajada, que termina de configurar su impronta artística inconfundible.

Cande Vetrano.

Claves de estilo: ¿Cómo llevar los baby bangs?

Adoptar este flequillo requiere, ante todo, una gran dosis de seguridad personal. El corte expone la frente por completo, lo que obliga a considerar las facciones de cada persona antes de dar el paso definitivo. Un rostro ovalado suele ser el lienzo ideal para este estilo, aunque los expertos recomiendan jugar con las texturas para adaptarlo a cualquier tipo de cabello.

Zoe Gotusso.

Para quienes desean mantener la prolijidad, el uso de productos de texturizado resulta fundamental. Un toque de sérum o cera mate ayuda a que el flequillo mantenga su forma sin caer en el desorden, algo vital dado que la longitud corta suele rebelarse con facilidad ante la humedad o el movimiento natural. Además, el mantenimiento constante marca la diferencia; un flequillo baby exige visitas frecuentes al salón para conservar esa línea exacta que lo caracteriza. Si el crecimiento se descuida, el estilo pierde su esencia y se transforma en un flequillo irregular que pierde impacto visual.

Referentes del exterior que marcan el rumbo

La tendencia no nace de forma aislada, sino que se nutre de una corriente global impulsada por grandes figuras internacionales a lo largo de la historia. Íconos inolvidables como Audrey Hepburn adoptaron este corte clásico en su época dorada, demostrando que la elegancia atemporal también se lleva bien corta en la frente. En la actualidad, estrellas de la moda y la música como Zoe Kravitz y Úrsula Corberó replican esta herencia estética con absoluto éxito en alfombras rojas. Desde actrices consagradas de ayer y hoy hasta referentes globales, el mundo mira hacia este look para refrescar la imagen personal.

Zoe Kravitz, Audrey Hepburn, Ursula Corberó

Los baby bangs eliminan el exceso, invitan a lucir un rostro despejado y permiten que accesorios o maquillaje ganen un protagonismo renovado. Al final del día, el verdadero sello de esta corriente en el país queda en manos de Celeste Cid, Zoe Gotusso y Cande Vetrano, quienes consolidan este estilo como el amuleto indiscutido de la temporada. Ellas tres reafirman que la audacia, cuando se acompaña con autenticidad, siempre encuentra su lugar bajo los reflectores de la moda actual.