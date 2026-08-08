Celeste Cid mostró el nuevo trabajo de su hijo André, que sigue su propio camino

André de 21 años es hijo de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur. En las últimas horas, su mamá compartió su primer trabajo con total orgullo y emoción en sus redes sociales. Si bien el joven mantiene perfil bajo, la artista abrió su corazón y le dedicó unas sentidas palabras.

Celeste Cid reveló la profesión que eligió su hijo, André Horvilleur: "Sos inmenso"

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur fueron pareja en el pasado y fruto de esa relación nació André, quien hoy tiene 21 años. Pese a la fama que los rodeaba, la actriz y el músico siempre se encargaron de resguardarlo de la exposición mediática. De hecho, el joven lleva todavía una vida discreta y aparece muy poco en las redes sociales posando con sus padres. En alguna que otra ocasión, aceptó hacer campañas publicitarias con ellos pero siempre eligió estar alejado de los medios.

Sin embargo, esta decisión no frenó su deseo de construir su propio camino dentro del mundo del arte. Así lo contó la propia Celeste Cid en un reciente posteo de Instagram, donde felicita a su primogénito y revela que estuvo detrás de la dirección del videoclip de “El Salvador”, la canción que Emmanuel Horvilleur interpreta junto a León Gieco.

El posteo de Celeste Cid dedicado a su hijo André en Instagram

A través de su red social, Celeste Cid compartió algunas imágenes vinculadas al proyecto y expresó toda su emoción al ver cómo su hijo comienza a desarrollar una carrera ligada a la creatividad y a la sensibilidad artística que caracteriza a su familia. “Mi hijo espacial acaba de dirigir este video. Tiene 21 años y mira el mundo así...", escribió.

Luego, agregó con emoción y felicidad: "Gracias Diosito por los hijos, por la belleza, la sensibilidad y la poesía... lo cual son 4 maneras de decir lo mismo. Te amo y admiro, @aluhorvilleur, sos inmenso”. La publicación rápidamente recibió una gran cantidad de "likes" y mensajes de felicitaciones para André, quien mantiene un perfil bajo y eligió desarrollar su faceta artística detrás de cámara.

Entre los comentarios se destacó el de Santiago Korovsky, actual pareja de Celeste Cid, quien definió al joven con una particular frase: “Tu hijo es un jedi”. También se sumaron a la publicación figuras como Julieta Nair Calvo y Miguel Ángel Rodríguez, mientras que el productor musical Bizarrap dejó su "like" como muestra de apoyo al nuevo proyecto del joven director.

Celeste Cid y su hijo André

El mensaje de André para su mamá, Celeste Cid

André Horvilleur no dejó pasar el emotivo mensaje de su madre Celeste Cid y decidió responderle públicamente. Con pocas palabras, pero con un cariño profundo hacia ella, expresó: “Te abrazo madre”. La breve respuesta dejó en evidencia el vínculo cercano entre ambos y enterneció a los usuarios.

Cabe destacar que el nuevo trabajo de André tiene un importante componente familiar: “El Salvador” fue compuesto por Emmanuel Horvilleur junto a León Gieco y Lucas Martí, hermano del cantante por parte de madre. De esta manera, el videoclip reúne a distintas generaciones y ramas de una familia estrechamente vinculada desde hace décadas con la música y el arte.

André, el hijo de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur

En resumen, Celeste Cid mostró que el nuevo trabajo de su hijo André, que sigue su propio camino, es la dirección del single más reciente de su padre Emmanuel Horvilleur. Con orgullo y emoción, acompañó al joven al decidir expresarse dentro del universo artístico y le dedicó unas emotivas palabras.