En Caras: de Celeste Cid en un evento a Guillermo Francella de festejo

Una recorrida por los encuentros de las distintas figuras del espectáculo: desde Celeste Cid y Eugenia Tobal, que disfrutaron de una exclusiva cata de chocolates, y Belu Lucius y Paula Pareto, entre los invitados de una noche de carnes al fuego, hasta el elenco de “Desde el Jardín”, que celebró el éxito de la temporada junto a Guillermo Francella.

Celeste Cid y Eugenia Tobal, en total black de riguroso negro, se encontraron en una cata

Cuando las invitaron a participar de una exquisita degustación de siete pasos en el Palacio Duhau, Celeste Cid y María Eugenia Tobal no lo pensaron dos veces. Amantes del chocolate, ambas actrices se deleitaron con la presentación de Aguila Chocolatier, la nueva línea de chocolatería fina de la tradicional marca argentina del Grupo Arcor.

Vestidas de riguroso total black, coincidieron en sus looks.

A la izquierda, Celeste Cid. A la derecha, Eugenia Tobal.

Carnes al fuego con dos chefs y celebrities: Belu Lucius en familia y Paula Pareto, entre los comensales

Ideado por su chef Gastón Riveira, La Cabrera organizó una nueva edición del ciclo de cocina abierta “Amigos del Fuego”. Esta vez el chef invitado fue Pablo del Río, y los comensales fueron Emily y Belu Lucius (con el ex Puma Javier Ortega Desio y sus dos hijos), Paula Pareto y el periodista Nico Peralta.

De plato principal se sirvió una paleta de cordero crocante con berenjenas y tomates, y bife de cuadril a las brasas.

Paula Pareto, Nico Peralta, Emily y Belu Lucius, junto a su familia, en la cena.

Los chef Gastón Riveira y Pablo de Río en una nueva edición de "Amigos del Fuego".

El elenco de “Desde el jardin”, de festejo en un resto de la costanera, con Guillermo Francella como protagonista

Con más de cien funciones a sala llena en el Metropolitan, la obra “Desde el Jardín” celebró el éxito de la temporada con una cena en el restó Maro, de la Costanera, organizada por el PR Leo Mateu. Guillermo Francella fue el protagonista, siempre acompañado de otros integrantes del elenco como Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Carlos Pandolfi, Maira Omar y Horacio Herman, quienes se deleitaron con las carnes del chef Alan Solnicki.

A la izquierda, Carla Pandolfi, Andrea Frigerio, Horacio Erman, Mayra Homar, Guillermo Francella y Martín Seefeld. A la derecha, Leo Mateu junto a Andrea Frigerio.

Entre sabores, brindis y encuentros, las figuras del espectáculo, desde Celeste Cid a Guillermo Francella, volvieron a ser protagonistas de distintas veladas que combinaron gastronomía y celebración.

Fotos: RED CARPET AGENCY.