La escapada romántica de Celeste Cid y Santiago Korovsky: “Fotos de tus padres cuando eran jóvenes”

Celeste Cid es una de las actrices más queridas de la Argentina, famosa por su enorme talento en la televisión y el cine y por su belleza natural. Por su parte, Santiago Korovsky es un brillante director, guionista y actor que hizo reír a todos con sus diversas producciones. Si bien parecía que cada uno seguía su camino, confirmaron su amor a principios de 2025, justo en el cumpleaños de ella, transformándose rápido en una de las parejas favoritas del público . Desde entonces, se caracterizan por acompañarse en diversas aventuras por el mundo, viajando a lugares increíbles como, en las últimas semanas, a la Patagonia argentina.

Las vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en la Patagonia

Las vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en la Patagonia

Celeste Cid y Santiago Korovsky son la pareja más sorpresiva y querida de las redes sociales, y de los últimos años en el espectáculo argentino. Mucho antes de salir, el actor le había enviado un mensaje que ella contestó diez años después. El destino cruzó sus caminos en una entrega de Premios Cóndor, y la química fue inmediata. Mientras la historia de amor avanzaba, su pasión por la desconexión de sus trabajos mediáticos les sirvió para realizar diversas escapadas de amor y amistad.

En las últimas semanas, armaron las valijas para descansar en el sur argentino, y compartieron imágenes de sus espectaculares vacaciones en la Patagonia. El destino principal elegido para su descanso les permitió disfrutar de un verdadero detox digital rodeados de arboledas frondosas, montañas majestuosas y ríos cristalinos. A través de sus cuentas de Instagram, se mostraron muy abrigados, caminando sobre senderos cubiertos de densa nieve blanca, y un refugio cálido de estilo vintage.

Las postales generaron furor entre sus seguidores, y fue la actriz en sus historias la que categorizó la sesión de fotos como “Fotos de tus padres cuando eran jóvenes”. La estética del álbum justifica completamente esta humorística comparación, ya que algunas fueron tomadas en blanco y negro, mientras que posan con miradas nostálgicas, abrazos clásicos frente a una ventana de cabaña y fondos de lagos patagónicos. De esta manera, lejos del ruido de Buenos Aires y de los sets de filmación, consolidaron aún más fuerte su noviazgo en un entorno mágico.

Las vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en la Patagonia

Celeste Cid y Santiago Korovsky: una pareja aventurera

Si hay que describir el romance entre Celeste Cid y Santiago Korovsky, la complicidad y el humor es de las primeras características que surgen. Ellos no dudan en mostrarse lo que se quieren, a través de postales, comentarios o mensajes en fechas importantes. Sin embargo, su más grande diferencial es que son una pareja aventurera, con su constante deseo de explorar el mundo bajo una filosofía muy clara: buscar la desconexión tecnológica para conectar de manera genuina con las culturas locales y la naturaleza más pura .

En lugar de elegir los típicos destinos lujosos y estructurados, los actores prefieren adentrarse en travesías espontáneas, caminatas exigentes por senderos naturales y recorridos históricos cargados de significado emocional. A lo largo de su intensa relación, los enamorados consolidaron este espíritu inquieto armando un maravilloso mapa de recuerdos compartidos por diversos continentes.

Entre los destinos internacionales que visitaron juntos se destacan las míticas ruinas de Grecia, las paradisíacas playas caribeñas de Panamá y la costa histórica de Croacia, un sitio muy especial donde exploraron las tierras de los antepasados de la actriz. Además, dentro del territorio argentino, demostraron su amor por los paisajes locales organizando hermosas escapadas hacia los imponentes e inundados Esteros del Iberá en Corrientes y disfrutando del frío andino en la Patagonia.

Las vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en la Patagonia

La escapada romántica de Celeste Cid y Santiago Korovsky, en los primeros días de agosto del 2026, sentenció la temporada de invierno y amor, y les permitió refugiarse de su vida pública. Lejos de los sets de filmación y nuevas apuestas laborales, los actores volvieron a demostrar su amor, con una tierna sesión de fotos de encuadres tradicionales y filtros analógicos imita a la perfección los viejos álbumes de fotos familiares de los años setenta u ochenta.

A.E