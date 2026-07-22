Las claves del estilo streetwear de Zaira Nara en Nueva York

Zaira Nara compartió un álbum de fotos en Nueva York en el que muestra sus mejores looks de estilo streetwear. Con una selección de prendas que combinan denim, camisetas deportivas, tops, zapatillas y accesorios minimalistas, la modelo volvió a confirmar su pasión por la moda urbana y dejó en claro cuáles son las claves de una de las tendencias más fuertes del momento.

Del denim a la camiseta argentina: los looks favoritos de Zaira Nara para recorrer las calles de Nueva York

Zaira Nara volvió a convertir las calles de Nueva York en su propia pasarela. Durante su estadía en la ciudad estadounidense por el Mundial 2026, la modelo compartió una serie de postales en las que dejó en claro su afinidad por el streetwear, una tendencia que fusiona comodidad, prendas deportivas y básicos urbanos con accesorios de lujo.

Lejos de los looks recargados, la conductora apostó por estilismos versátiles que reflejan la tendencia más elegida del momento. Con una paleta dominada por los tonos neutros, el denim y las siluetas amplias, Zaira Nara construyó diferentes outfits que tienen un mismo hilo conductor: la combinación entre funcionalidad y estilo.

Zaira Nara

En su posteo, Zaira Nara escribió: "Una argentina con el (emoji de corazón roto) en NY". En las imágenes que acompañan el texto se destacó un look compuesto por un top blanco con frunces, escote halter y espalda descubierta, que combinó con un jean de tiro bajo y lavado claro. La apuesta se completó con anteojos de sol de formato rectangular, uno de los accesorios imprescindibles de la estética urbana actual.

Otro de los outfits elegido por Zaira Nara tiene como protagonista a una campera deportiva de inspiración vintage en tonos beige y azul marino. A su estilismo le sumó un choker negro de cordón fino, gafas oscuras y un peinado recogido de acabado relajado, logrando un look que mezcló referencias deportivas con detalles femeninos.

Zaira Nara

Zaira Nara también apostó por una propuesta más descontracturada para caminar por las calles de la ciudad estadounidense: top halter con frunces laterales y pantalón de jean tiro bajo. Como complemento, agregó unas gafas futuristas en color negro.

Wanda y Zaira Nara

Sin embargo, otro de los looks que más llamó la atención fue el que tuvo como protagonista una camiseta retro de la selección argentina, una prenda que combinó con un jean recto de lavado claro, cinturón con hebilla protagonista, cartera negra estructurada y anteojos de sol. La mezcla entre una pieza deportiva icónica y diseños de inspiración noventoso dio como resultado un outfit relajado, moderno y alineado con la tendencia blokecore, que impulsa el uso de camisetas de fútbol fuera del ámbito deportivo.

Zaira Nara

Las claves de la tendencia streetwear que eligió Zaira Nara

El estilo streetwear que lució Zaira Nara en las calles de Nueva York nació de la cultura urbana y del universo del skate, el hip hop y la moda deportiva, pero con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en una de las corrientes más influyentes de la industria fashionista. Actualmente, esta tendencia apuesta por mezclar prendas casuales con accesorios sofisticados y por crear looks cómodos sin resignar estilo.

Entre sus principales características se destacan los jeans relajados, las camperas deportivas, las camisetas de fútbol, los shorts, las zapatillas de estética retro, las gorras, los anteojos de sol envolventes y los accesorios minimalistas. La clave de esta estética se encuentra en equilibrar piezas básicas con prendas protagonistas para lograr un resultado natural y contemporáneo.

De esta manera, Zaira Nara deslumbró en Nueva York con el estilo streetwear y demostró que puede adaptarse a diferentes ocasiones, desde una simple caminata hasta una salida a un café o una jornada de compras, siempre con una impronta relajada y una fuerte identidad trendy, al combinar ítems casuales con prendas deportivas y accesorios atemporales.