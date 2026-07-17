Las mejores fotos de las vacaciones de Zaira Nara y sus dos hijos, Malaika y Viggo, en Madrid

Zaira Nara vivió unos días de ensueño en Madrid, ciudad que eligió para compartir momentos especiales junto a Malaika y Viggo von Plessen. Las imágenes que compartió a través de sus redes sociales mostraron una combinación perfecta entre ocio, moda y el carisma natural que caracteriza a la familia en cada una de sus aventuras.

Zaira Nara junto a Malaika y Viggo en Madrid.

Uno por uno, los mejores looks de Zaira Nara en Madrid

Zaira Nara desplegó su faceta más fashionista incluso en sus momentos de descanso, donde la clave fue la comodidad sin resignar el impacto visual. En una de sus postales más virales, la modelo posó frente a un espejo con un conjunto de estilo pijama chic, complementado de forma impecable con un bolso de canasto que aportó ese toque veraniego y relajado.

Conjunto pijama chic y bolso canasta, el estilo elegido por Zaira Nara.

Por su parte, Malaika y Viggo von Plessen mostraron su orgullo nacional al lucir con alegría las camisetas de la selección argentina mientras recorrieron las emblemáticas calles madrileñas. En el hotel, Zaira también apostó por una bikini bicolor con un guiño a la selección argentina.

Zaira y su familia disfrutaron de la piscina.

Zaira Nara, Malaika y Viggo: lujo y recorridos por la ciudad

El hospedaje elegido por Zaira Nara para esta estadía fue el exclusivo Palacio de los Duques a Gran Meliá, un espacio que fusiona la arquitectura clásica con el lujo contemporáneo. El entorno ofreció postales llenas de encanto, como el desayuno servido sobre una mesa de mármol con opciones que incluyeron fiambres, quesos y salmón ahumado. Las instalaciones también permitieron momentos lúdicos, como cuando los tres posaron desde la cama con elegantes campanas de plata, haciendo de una simple comida una experiencia de diseño y sofisticación. La gastronomía se mantuvo a la altura, con hamburguesas gourmet servidas con papas fritas, demostrando que incluso las elecciones más informales requieren una presentación impecable.

Zaira Nara y sus hijos disfrutaron de la gastronomía del lugar.

Más allá del hotel, la agenda de los tres incluyó recorridos por puntos neurálgicos de Madrid. Además de caminar por sus calles, la familia dedicó tiempo a visitar el Parque del Retiro, un pulmón verde esencial de la capital, y la famosa Casa del Ratón Pérez, una parada obligada pensada especialmente para los más chicos.

La familia Nara aprovechó sus últimas horas en la ciudad antes de emprender su próximo viaje, que tiene como destino final la ciudad de Nueva York. El entusiasmo es total, ya que el motivo principal de este traslado es presenciar la gran final del mundial, un evento que genera gran expectativa entre los tres.

Zaira Nara y sus hijos en Madrid.

Mientras se despiden de las postales de las iglesias madrileñas y los atardeceres sobre los tejados, Zaira Nara y sus hijos dejaron en claro que su estilo viajó con ellos a donde quiera que vayan. La aventura continúa para este trío que, entre cámaras, outfits de tendencia y el espíritu mundialista, capturó la atención de todos sus seguidores en cada paso del camino.