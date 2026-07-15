Desde Madrid, Zaira Nara marcó tendencia con una campera denim cropped de estilo militar

Tras vivir el Mundial 2026 en Estados Unidos, Zaira Nara se mostró en Madrid con un look moderno que no pasó desapercibido en las redes sociales. La empresaria combinó el denim con detalles de inspiración militar y confirmó cuál es la tendencia que pisa fuerte en el street style internacional.

Zaira Nara reinventó el denim con un diseño de estilo colonial

Luego de disfrutar de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Zaira Nara llegó a Europa y sorprendió con una propuesta moderna y repleta de detalles. Una vez más, la conductora volvió a demostrar su capacidad para reinterpretar las tendencias con un sello personal.

Mediante imágenes que compartió en su red social de Instagram, Zaira Nara deja ver que la gran protagonista de su look fue una campera denim cropped de inspiración militar, una prenda que reversiona la clásica chaqueta de jean a partir de referencias a los uniformes ceremoniales del siglo XVIII. Este tipo de diseños se distingue por incorporar una estructura más marcada, botonaduras metálicas y terminaciones que evocan la sastrería de época, adaptadas a una estética contemporánea.

Zaira Nara

El diseño se encuentra confeccionado en mezclilla celeste con un sutil efecto desgastado. Este detalle sumó personalidad como también sus costuras visibles en color beige. El corte cropped, por su parte, equilibró el aire clásico de la pieza con una silueta moderna y fresca, ideal para combinar con prendas de tiro bajo, una de las tendencias que volvió con fuerza esta temporada.

Su abrigo liviano estuvo acompañado por un top blanco de escote cuadrado, una pieza básica que no puede faltar en su armario. Además, Zaira Nara sumó un pantalón de jean wide leg de tiro bajo con roturas estratégicas, una prenda que aportó un aire relajado y urbano al conjunto. El resultado fue un estilismo donde convivieron distintas referencias de moda: la sofisticación de una prenda inspirada en la sastrería militar con la comodidad y la frescura del denim contemporáneo.

Zaira Nara

Los accesorios fashionistas que completaron el look de Zaira Nara

Fiel a su estilo, Zaira Nara eligió accesorios discretos pero con personalidad para terminar de construir su outfit ideal para recorrer las calles de Madrid. La presentadora lució unas gafas de sol negras de formato rectangular, un ítem que continúa entre los favoritos del street style por su estética minimalista y versátil.

También incorporó una shoulder bag asimétrica en tono beige con detalles en negro, un complemento que aportó contraste sin romper la armonía de la paleta neutra. Sin dudas, el bolso reforzó el espíritu urbano del look y acompañó a la perfección la combinación de prendas de jean.

Así, desde Madrid, Zaira Nara marcó tendencia con una campera denim cropped de estilo militar que se llevó todos los halagos de parte de sus seguidores. Además, la hermana de Wanda Nara confirmó con esta apuesta que los diseños de inspiración colonial encuentran una nueva versión en el universo denim.