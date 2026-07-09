Zaira Nara mostró como decoró la cocina su hija Malaika: "Mi decoradora de confianza"

Zaira Nara llamó la atención al publicar un momento protagonizado por su hija Malaika. Además, la conductora dejó al descubierto uno de los rincones más cuidados de su hogar que, con una combinación de tonos neutros, piezas de diseño y detalles coloridos, refleja su estilo decorativo.

Zaira Nara compartió el toque especial que le dio Malaika a su cocina

Zaira Nara volvió a abrir las puertas de su casa y esta vez sorprendió al revelar un tierno momento protagonizado por su hija Malaika. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un video en el que la pequeña, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen, se encargó de reorganizar algunos objetos decorativos de la cocina, un espacio que combina diseño contemporáneo con detalles de inspiración retro.

Con humor, la conductora acompañó las imágenes con la frase: "Buenos días. Mi decoradora de confianza". En el video se puede ver a Malaika, subida a una silla para alcanzar uno de los estantes superiores, mientras acomoda cuidadosamente distintas piezas de cerámica de colores para darle un nuevo aire al ambiente.

Zaira Nara mostró como decoró la cocina su hija Malaika

Además, muestra el look cómodo que eligió para ambientar el hogar: sweater tejido en tonos celeste y blanco, pantalón deportivo bordó con franjas laterales y medias. "Cuando quieras un descanso ya saben", agregó divertida Zaira Nara mencionando a su decoradora. Más allá del adorable momento familiar, el clip también permitió descubrir el estilo decorativo que predomina en la cocina de Zaira Nara, donde el minimalismo convive con toques de color y objetos de diseño cuidadosamente seleccionados.

Uno de los sectores que más llamó la atención fue una larga repisa revestida con azulejos en tono terracota sobre la que descansan figuras decorativas con forma de perros en distintos colores, como crema, rosa, rojo, amarillo y celeste. Estas piezas aportan un aire lúdico y se convierten en el principal punto de color dentro de un ambiente dominado por los tonos neutros.

Zaira Nara mostró como decoró la cocina su hija Malaika

En otra toma del video se observa una segunda repisa, ubicada sobre una amplia mesada blanca, donde Zaira Nara exhibe jarras y vasos de vidrio en tonalidades vibrantes, reforzando la apuesta por una decoración ecléctica que mezcla elementos contemporáneos con guiños nostálgicos.

Minimalista, luminosa y con detalles vintage: así es la cocina de Zaira Nara

La cocina de Zaira Nara mantiene una estética limpia y luminosa gracias a las paredes blancas y al techo con vigas pintadas del mismo color, que potencian la entrada de luz natural durante el día. Uno de los detalles más llamativos es el gran espejo que recubre toda la pared del sector de la mesada y la bacha, un recurso muy utilizado en interiorismo para ampliar visualmente los espacios.

La cocina de Zaira Nara

La mesada de líneas rectas, también en blanco, se combina con griferías de acabado dorado, que aporta calidez y eleva la estética del ambiente. El bajo mesada se destaca por llevar cortinas estampadas en tonos bordó y crema que reemplazan las tradicionales puertas de los muebles, sumando un toque vintage y artesanal.

Otro de los elementos que no pasó desapercibido en la cocina de Zaira Nara fue la heladera retro color rosa pastel, ubicada en uno de los extremos de la cocina. Su diseño de inspiración clásica rompe con la neutralidad del sitio y aporta personalidad. De esta manera, la empresaria mostró que su hija Malaika decoró la cocina con elementos de cerámica de distintos colores y la nombró como su "decoradora de confianza".