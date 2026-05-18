La visita de Máxima Zorreguieta y su hija a la Argentina: compró muebles para llevar al Palacio, visitó un supermercado y paseó con su madre

En 2004, mucho antes de convertirse en reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta regresó a la Argentina para disfrutar de unos días junto a su familia. La entonces princesa llegó acompañada por su hija pequeña Amalia y eligió mantenerse alejada de los medios para concentrarse en planes mucho más familiares.

La visita de Máxima Zorreguieta al país

La Revista CARAS siguió de cerca aquella visita y mostró cómo fueron los días de Máxima Zorreguieta en Buenos Aires: largas caminatas junto a su madre e hija, compras de antigüedades para decorar su residencia en Holanda, visitas a showrooms exclusivos y tardes tranquilas en el Country Pingüinos.

Las compras Máxima Zorreguieta: muebles y antigüedades que llevó a Holanda

Otro de los momentos relevantes de la visita ocurrió cuando Máxima Zorreguieta recorrió una tradicional casa de remates y antigüedades, uno de los lugares que solía visitar cada vez que regresaba al país. Interesada en la decoración y los muebles de estilo campo, la princesa hizo una oferta por un lote de remate que luego fue enviado a su residencia en Holanda. Esta no era la primera vez que la ahora reina adquiría objetos argentinos para decorar el Palacio, ya que en viajes anteriores también había comprado adornos y piezas de mobiliario.

María del Carmen Cerrutti junto a la princesa Amalia

Así fueron los días de desconexión de Máxima Zorreguieta

Lejos de la exposición mediática, Máxima Zorreguieta eligió instalarse en una residencia ubicada dentro del exclusivo Country Pingüinos, donde pasó gran parte de su estadía. Allí disfrutó de tardes tranquilas junto a su madre, su hija y la niñera que las acompañaba.

Durante aquellos días, Máxima también sorprendió realizando actividades completamente cotidianas. Entre ellas, una visita a un supermercado y recorridas por distintos puntos de la ciudad junto a su entorno más cercano. Además, aprovechó la estadía para visitar el showroom privado de la diseñadora Graciela Naum, íntima amiga de la familia Zorreguieta.

La visita de Máxima Zorreguieta al país

La visita de Máxima Zorreguieta a la Argentina en 2004 mostró una faceta mucho más íntima y relajada de quien años más tarde se convertiría en una de las figuras más elegantes de la realeza europea. Entre compras, caminatas y reuniones familiares, la ahora reina de Países Bajos dejó ver que seguía profundamente conectada con sus raíces argentinas.





Fotos: Carlos Cervetto