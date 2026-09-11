Así nació el amor entre Lola Abraldes y Mateo Belmonte: rumores, shippeo en las redes y confirmación en Roma

El arrollador éxito de Margarita, la secuela de Floricienta creada por Cris Morena, se transformó rápidamente en un auténtico fenómeno juvenil que traspasó por completo las pantallas de la televisión y el streaming. La fama internacional alcanzó de forma masiva a sus protagonistas, convirtiéndolos de la noche a la mañana en las nuevas figuras más queridas y seguidas por el público adolescente. Sin embargo, más allá del notable talento actoral y musical desplegado en cada episodio de la serie, las miradas del mundo entero no tardaron en desviarse hacia lo que ocurría detrás de las cámaras de grabación. Lejos de los guiones, los escenarios y el set de filmación, la innegable química cotidiana encendió las alarmas de sus seguidores. De manera completamente natural y fuera de la ficción, surgió el amor entre Lola Abraldes y Mateo Belmonte, dando inicio a una historia romántica que cautivó por completo a toda una nueva generación y que también generó el debate sobre la mediatización.

Lola Abraldes, Mateo Belmonte

Lejos de Margarita y una relación que venía desde antes: los comienzos del amor de Lola Abraldes y Mateo Belmonte

Una historia de amor surgió entre el elenco de Margarita, y Lola Abraldes y Mateo Belmonte desataron uno de los rumores y debates más fuertes desde el estreno de la serie. El romance entre los jóvenes actores no nació de manera repentina durante el rodaje de la serie, sino que sus caminos ya se habían cruzado previamente en los talleres de formación artística de Cris Morena. Desde el primer instante en que compartieron espacio, la atracción mutua fue innegable. La convivencia diaria durante las extensas jornadas de grabación en Uruguay terminó por consolidar un lazo sumamente profundo. A medida que la producción avanzaba, los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza tanto en los pasillos del set como entre los fanáticos más atentos, quienes notaban una complicidad que excedía las exigencias del guion.

A pesar de las constantes especulaciones del público y las insistentes preguntas de la prensa, ambos tomaron la firme decisión de mantener un perfil bajo. La estrategia principal consistió en resguardar la intimidad de su vínculo afectivo para no interferir con la ilusión de las historias que se contaban en la pantalla. En una charla íntima con Casino Deluxe, Lola confesó: “No tuvimos una cita oficial. Eso fue al tiempo de salir. Nos veíamos mucho en oculto”. Además, explicó que evitó por mucho tiempo hablar de su relación con su compañero para “mantener el mundo de la ficción”.

Los comienzos del amor de Lola Abraldes y Mateo Belmonte

Lola Abraldes y Mateo Belmonte confirmaron su relación en un viaje a Europa

Los indicios sobre el romance no dejaron de expandirse a través de las plataformas digitales, alimentados por una comunidad de seguidores sumamente detallista. Las interacciones en Instagram y TikTok entre Lola Abraldes y Mateo Belmonte se volvieron el epicentro de las especulaciones; cada me gusta recíproco, comentario sutil o coincidencia en las locaciones de sus publicaciones encendía de inmediato las alarmas del público.

El fenómeno del shippeo en redes creció a pasos agigantados, transformando cada gesto cotidiano de los intérpretes en una prueba irrefutable para sus admiradores. Esta ola de teorías y sospechas constantes duró varios meses, extendiéndose a lo largo de toda la etapa de promoción de la serie y primeras temporadas. Sin embargo, el misterio llegó a su fin de manera definitiva cuando la pareja decidió realizar una romántica escapada por Europa, en febrero del 2025, a unos meses del estreno del final de la ficción.

La confirmación oficial ocurrió en la omaemblemática ciudad de R, el escenario perfecto para blanquear el vínculo sin necesidad de comunicados formales. A través de sus perfiles personales, las estrellas decidieron compartir románticas postales donde se los podía ver disfrutando en solitario de todas las maravillas de la capital italiana. Estas fotografías no tardaron en volverse virales en cuestión de minutos, consolidando el noviazgo ante los ojos del mundo y transformando los antiguos rumores de pasillo en una feliz realidad celebrada por toda su audiencia.

Lola Abraldes y Mateo Belmonte confirmaron su relación en un viaje a Europa

Las consecuencias mediáticas de la relación de Lola Abraldes y Mateo Belmonte

El blanqueo de la relación de Lola Abraldes y Mateo Belmonte trajo consigo una enorme repercusión entre los fanáticos, donde conviven tanto el cariño de los seguidores como las complejidades de la exposición mediática. La pareja fue punto te debate de las opiniones cruzadas de la audiencia, especialmente debido a la intensa interacción que genera la telenovela juvenil. En su paso por el ciclo de Infobae , Lola fue contundente sobre cómo entiende al público, pero cómo también busca entendimiento hacia ellos.

“Banco que Margarita y Rey terminen juntos. Yo también shippeo, así que eso es re lindo. Después está el lado feo. Pero con Mori lo he hablado un montón y nos contenemos la una a la otra”, dijo tajante. De esta manera, se sinceró profundamente sobre el impacto que genera el fanatismo extremo, y detalló el contraste entre el apoyo incondicional y el lado más hostil de las redes, haciendo hincapié en el particular triángulo de ficción donde su mejor amiga comparte escenas románticas con su novio.

Lola Abraldes y Mateo Belmonte

A pesar de los dichos de las redes sociales y los miedos propios de compartir set de grabación y que la relación no funcionara, Lola Abraldes y Mateo Belmonte lograron construir un presente consolidado y armónico, logrando equilibrar con éxito la alta exposición mediática con la intimidad de su noviazgo. Lejos de las cámaras y de las intensas jornadas de grabación, el amor se afianza día a día a través de proyectos compartidos y un constante apoyo mutuo en sus respectivas carreras artísticas.

A.E