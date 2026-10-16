El look gótico de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza: encaje, cortes asimétricos y una cruz

Taína Gravier sorprendió con un look que se apartó de sus elecciones habituales y se destacó por ser gótico. La hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier se llevó todas las miradas con un diseño que presentó encaje, cortes asimétricos y detalles llamativos.

El look dark de Taína Gravier: minivestido de encaje en color negro

Taína Gravier volvió a llamar la atención con una propuesta que se alejó de su habitual estilo romántico, minimalista y sofisticado para explorar una estética más jugada: la gótica. La hija de Valeria Mazza apostó por un estilismo total black en el que el encaje, las transparencias y los accesorios con impronta dark fueron protagonistas.

El diseño elegido por la joven fue un minivestido strapless de Joti Harriague, entallado y con estructura corsetada, que definió la silueta en la cintura y dejó la espalda descubierta. Confeccionada en encaje negro, la pieza combinó sensualidad y dramatismo a través de una silueta ceñida que se complementó con una sobrefalda fluida y asimétrica.

El look dark de Taína Gravier: minivestido de encaje y accesorios protagonistas



Este detalle, realizado en encaje de red y con bordes de encaje calado, caía hacia los laterales y la parte trasera del vestido. El juego de largos irregulares aportó movimiento al diseño y reforzó su impronta teatral, una de las características que distinguen a la estética gótica en la moda.

El look dark de Taína Gravier: minivestido de encaje y accesorios protagonistas



Botas altas y accesorios dark: las claves del look de Taína Gravier

Para completar el estilismo, Taína Gravier eligió unas botas negras de caña alta y efecto arrugado, conocidas como slouchy boots, que llegaban hasta las rodillas. De acabado opaco y líneas contundentes, el calzado sumó fuerza visual y equilibró la delicadeza del encaje con una impronta más urbana.

El look gótico de Taína Gravier que se llevó todas las miradas



Los accesorios terminaron de definir la propuesta que lució Taína Gravier en esta oportunidad. En el cuello, la modelo llevó un choker de cuentas negras con un gran dije en forma de cruz, el detalle central del conjunto y uno de los símbolos más reconocibles del estilo gótico. Además, en la muñeca sumó un brazalete metálico plateado compuesto por múltiples aros, acompañado por un anillo a juego.

El look gótico de Taína Gravier que se llevó todas las miradas

La combinación de encaje, transparencias, siluetas asimétricas y joyería de inspiración dark marcó un cambio en la estética que normalmente usa Taína Gravier. Lejos de sus elecciones más delicadas y despojadas, esta vez se inclinó por una imagen de mayor impacto para un evento de noche, en la que el negro funcionó como hilo conductor de una propuesta audaz y con personalidad.

De esta manera, el look gótico de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, se caracterizó por mostrar encaje, cortes asimétricos y una cruz como complemento. Así dejó en claro que su estilo puede explorar nuevas facetas y alejarse de su impronta romántica y minimalista para acercarse a propuestas más jugadas.