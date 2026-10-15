La emoción de Tiziano y Benicio Gravier al ver cantar a su hermana Taína en un musical

Tiziano y Benicio Gravier compartieron un momento especial junto a Taína Gravier, en el marco de una actividad que reflejó el presente que atraviesa la menor de la familia. Mientras continúa enfocada en su capacitación artística, la joven participó de una propuesta musical que permitió observar parte del trabajo realizado durante esta etapa de formación, acompañada por el respaldo permanente de su entorno más cercano.

Tiziano y Benicio Gravier emocionaron a todos al mostrar a su hermana, Taína, sobre el escenario

Los hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvieron a mostrar el estrecho vínculo que mantienen como familia. En las últimas horas, Tiziano y Benicio Gravier compartieron imágenes y videos de una presentación artística protagonizada por su hermana Taína Gravier, quien participó de una muestra musical en la que desplegó sus conocimientos en canto, actuación y danza. El acompañamiento de sus hermanos se sumó al apoyo que la joven recibe en su camino dentro de las artes escénicas.

Taína Gravier

A través de publicaciones realizadas en sus redes sociales, ambos hermanos reflejaron la admiración que sintieron al verla sobre el escenario. Tiziano eligió una fotografía de la presentación para destacar el desempeño de su hermana y escribió: “La número 1”. Por su parte, Benicio compartió un video en el que se observaba a la joven durante uno de los números musicales y agregó una breve definición: “Increíble”. Los mensajes acompañaron una jornada especial para la familia, que siguió de cerca cada momento del espectáculo.

La presentación formó parte de una etapa de formación artística que Taína Gravier viene desarrollando desde hace varios meses. Tras finalizar sus estudios secundarios, la hija de Valeria Mazza decidió profundizar su preparación en el mundo de los musicales y comenzó a capacitarse en el Instituto Argentino de Musicales (IAM), una escuela orientada al entrenamiento integral de artistas en disciplinas como actuación, canto y danza.

El interés de la joven por el escenario no es reciente. Durante su infancia participó en diversas actividades vinculadas al arte y las producciones musicales. Con el paso del tiempo, esa inclinación fue ganando protagonismo y se transformó en una decisión concreta para su futuro. La más reciente muestra permitió observar parte del trabajo realizado durante estos meses, en una puesta que incluyó distintos cuadros musicales, cambios de vestuario y presentaciones individuales y grupales.

Las emotivas palabras de Valeria Mazza para celebrar la aparición de su hija, Taína, en un musical

Entre quienes siguieron de cerca en este momento para Taína Gravier estuvo Valeria Mazza. La empresaria compartió imágenes de la función y expresó públicamente su felicidad por el presente artístico de su hija. “Felicitaciones, Taína Gravier, qué orgullo verte hacer lo que te gusta y disfrutar cada paso”, escribió al acompañar uno de los registros de la presentación, donde se podía ver a la joven desarrollándose sobre el escenario.

El mensaje de Valeria Mazza a su hija, Taína Gravier

Más tarde, la modelo también hizo referencia al recorrido previo que atravesó la adolescente antes de llegar a esa instancia. En otro de sus mensajes, destacó el proceso de preparación que incluyó audiciones, clases y ensayos. “Amo verte, escucharte. Después de acompañarte todos estos meses de pruebas, ensayos, inseguridades, dudas y miedos, sentirte tan segura y disfrutando el escenario me llena de orgullo”, señaló al referirse a la evolución que observó durante la formación de su hija.

El apoyo familiar aparece como un elemento constante en este nuevo capítulo de la vida de Taína Gravier. Mientras su madre acompañó de cerca el proceso de aprendizaje y compartió parte de la experiencia, sus hermanos eligieron resaltar públicamente el resultado final de ese trabajo. Tanto Tiziano como Benicio Gravier mostraron imágenes de la función y dejaron en evidencia el seguimiento que realizaron de esta presentación, una de las más importantes de la etapa que atraviesa la joven.

El mensaje de Tiziano Gravier a su hermana, Taína Gravier

Tiziano y Benicio Gravier estuvieron junto a su hermana, Taína, en el musical donde participó la joven. Este momento reflejó el presente artístico de la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Mientras la influencer continúa sumando experiencias sobre el escenario, sus hermanos siguieron de cerca esta nueva instancia de su recorrido, acompañando un proceso de formación que ocupa un lugar cada vez más importante en su vida.

VDV