Los mejores looks de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, que anticipan el verano

Taína Gravier volvió a demostrar su capacidad para combinar frescura, personalidad y las tendencias que prometen imponerse durante el verano. La hija de Valeria Mazza lució desde conjuntos playeros y vestidos románticos hasta prendas de inspiración Y2K, y reveló las claves que definirán la próxima temporada.

Taína Gravier tiene los looks que anticipan las tendencias del próximo verano

Con el cambio de estación cada vez más cerca, las elecciones de moda de las celebrities comienzan a funcionar como una suerte de adelanto de lo que se viene. En este sentido, Taína Gravier apuesta por estilismos frescos, juveniles y versátiles, en los que predominan el blanco, las transparencias, los volados y las siluetas relajadas.

La hija de Valeria Mazza también incorpora referencias de distintas estéticas, desde el espíritu playero y sofisticado hasta la inspiración dosmilera y el estilo coquette. El resultado son propuestas que pueden adaptarse tanto a una jornada de playa como a una salida nocturna.

Taína Gravier con look total white compuesto por una camisa corta y una minifalda con volados

Uno de los estilismos que mejor representa el espíritu de la temporada veraniega es el que Taína Gravier lució durante un paseo en barco. La joven combinó una camisa blanca abotonada de textura semitransparente y un sutil diseño a cuadros con una minifalda blanca con volados. El look se completa con una gorra verde oliva con bordado ecuestre, que le aportó un aire más descontracturado. Este conjunto logró un equilibrio entre la estética playera y urbano-sport.

Para una propuesta más sofisticada, Taína Gravier eligió un vestido corto, ajustado y de un solo hombro, una silueta asimétrica que aporta movimiento y modernidad al outfit. El diseño blanco incorpora sutiles brillos y un tramado drapeado que genera textura sobre la tela y acompaña la silueta.

Taína Gravier llevó el vestido que marcará tendencia en verano: corto, ceñido y asimétrico

El escote asimétrico del vestido se convierte así en el protagonista de un atuendo que funciona tanto para un evento de tarde como para una salida nocturna y que suma una de las tendencias que continuará vigente durante los meses de calor.

Look urbano con tendencia Y2K y slip dress en clave relajada

Taína Gravier también se animó a una estética completamente diferente con un look urbano de inspiración dosmilera. La modelo combinó una musculosa negra ajustada, de esas prendas básicas que funcionan como comodín, con bermudas de jean de tiro bajo y efecto desgastado. Un bolso bandolera negro terminó de darle forma a su estética informal y relajada.

En esta apuesta, Taína Gravier demuestra que el denim vuelve a ganar protagonismo durante el verano y, en esta versión, lo hace a través de bermudas y siluetas de tiro bajo, dos referencias directas a la estética Y2K que regresó con fuerza a la moda.

El look urbano de inspiración dosmilera de Taína Gravier

Entre sus looks más románticos aparece un vestido lencero en color naranja pastel, con una caída fluida y apliques florales en relieve distribuidos sobre la tela. Debajo del vestido se deja ver una prenda de baño en un tono rojo, un recurso que refuerza el espíritu veraniego del conjunto y permite llevar el slip dress en una clave más relajada. Además, sumó delicadas pulseras y un collar con pequeñas perlas. Así Taína Gravier reunió la estética lencera con una impronta bohemia y romántica, ideal para los días de calor.

Taína Gravier cautivó con un vestido lencero en color naranja pastel y apliques florales

Finalmente, Taína Gravier apostó por una de las estéticas más delicadas del verano con un look de inspiración coquette. El outfit está formado por una musculosa blanca translúcida con estampados románticos de flores y lazos, combinada con una minifalda blanca de volados en capas.

El look coquette de Taína Gravier: musculosa blanca translúcida, flores y minifalda de volados en capas

Los accesorios también tienen un papel importante: Taína Gravier sumó varios collares de cuentas claras y oscuras con pequeños dijes, que aportan un aire artesanal al conjunto. Con esta apuesta, la influencer confirma que las transparencias dejan de ser exclusivas de los looks nocturnos y se incorporan a propuestas de día, mientras que los volados escalonados, los estampados florales y los detalles románticos refuerzan una estética femenina y juvenil.

De esta manera, los mejores looks de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, que anticipan el verano se encuentran protagonizados por la frescura de los looks playeros, el regreso del denim Y2K, las transparencias, los volados y la estética romántica. Cinco propuestas diferentes que tienen un mismo denominador común: llevar las tendencias del verano con una impronta relajada y personal.