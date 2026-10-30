Duelo de estilos: Natalia Oreiro y Zaira Nara deslumbraron con sus looks sastreros

El universo de la moda siempre busca nuevas formas de reinterpretar los clásicos, y la sastrería se posiciona una vez más como el lienzo perfecto para jugar con las texturas, los volúmenes y las personalidades de las famosas. En esta ocasión, dos referentes de estilo acaparan todas las miradas con interpretaciones distintas del traje sastrero.

Por un lado, Natalia Oreiro apuesta por el brillo y la teatralidad en el marco de un videoclip junto a Marcela Morelo. En cambio, Zaira Nara pisó fuerte en la alfombra de los premios Ídolo con una apuesta minimalista, sofisticada y de alta costura firmada por grandes marcas. Ambas demuestran que el guardarropa formal admite múltiples lecturas cuando hay actitud y diseño de por medio.

Zaira Nara con look sastrero total white

El look sastrero de Natalia Oreiro: brillo, rock y texturas

Para su nuevo videoclip junto a Marcela Morelo, Natalia Oreiro eligió un estilismo que fusionó la elegancia clásica del traje con una dosis justa de espíritu rockero y nocturno. La artista uruguaya lució un blazer negro de corte sastrero impecable, completamente tapizado de pedrería y apliques brillantes que capturaban la luz de los reflectores en cada movimiento.

Natalia Oreiro apostó por sastrería con camisa y corbata

Debajo de la chaqueta, la intérprete llevó una camisa blanca tradicional con cuello solapa y una corbata negra fina que aportó un aire andrógino muy cuidado. Para la parte inferior, la apuesta arriesgó un poco más al incorporar unos pantalones de efecto cuero con acabado satinado y silueta ligeramente acampanada, logrando un contraste de texturas muy interesante.

Natalia Oreiro combinó cuero con brillos

En cuanto al plano beauty, Natalia optó por su clásico flequillo recto, ondas descontracturadas que caen sobre sus hombros y un maquillaje enfocado en la profundidad de la mirada, completando un look dinámico, vibrante y con mucha energía escénica.

La apuesta de Zaira Nara: minimalismo impoluto y alta costura

En la otra vereda estética, Zaira Nara se robó la mirada en los premios Idolo con una lección magistral de sastrería en clave monocolor. La modelo y conductora optó por un traje sastrero blanco de la firma YSL, compuesto por un blazer oversize de hombreras marcadas, solapas amplias y un porte sumamente sofisticado.

Zaira Nara Inpactó con un diseño de hombreras XXL

La silueta del conjunto jugó con la sastrería masculina tradicional pero adaptada a la perfección a la figura femenina. Debajo del saco, Zaira sumó una blusa translúcida de cuello alto en tono nude, un detalle sutil que aportó sensualidad sin perder la elegancia ni la sobriedad del conjunto. Los pantalones, de corte recto y pernera ancha, caían con soltura sobre sus zapatos.

Como toque final y accesorio estrella, la modelo complementó el look con una cartera de Rabanne, una pieza metálica de eslabones y diseño vanguardista que rompió con la monocromía. Su cabello suelto con ondas suaves y raya al medio coronó un estilismo impecable, moderno y sofisticado.

Zaira Nara reemplazó la camisa por una prenda traslúcida

Los looks de Natalia Oreiro y Zaira Nara dejan en evidencia que la sastrería dejó atrás su rol aburrido o estrictamente laboral para convertirse en la opción predilecta de las famosas en eventos y producciones. Mientras Natalia Oreiro prefirió la intensidad de los apliques brillantes, el negro furioso y la impronta dandy, Zaira Nara se volcó hacia la pureza del blanco, las líneas limpias y los accesorios de lujo. Dos caminos estéticos diferentes, dos mujeres que entienden de moda a la perfección y una misma certeza: el traje sastrero pisa más fuerte que nunca.