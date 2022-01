Juliana Awada demuestra que los tonos tierra sirven para cualquier ocasión

Juliana Awada es, indisctutiblemente un ícono de la moda. Sus outfits y preferencias se convierten en el foco de atención de todo amante del mundo fashion. Y, como todos, tiene sus prendas y colores favoritos, que marcan su estilo. Los tonos pasteles son, sin duda, parte de su debilidad.

Juliana Awada con Melania Trump y Letizia Ortíz.

Juliana Awada en sociedad

La mujer de Mauricio Macri eligió esta gama de colores para dos momentos importantísimos en los que tuvo un encuentro con Melania Trump -durante la recorrida por la Alcaldía de Hamburgo- en 2017 y el otro con Letizia Ortíz en 2019 durante su visita a la Argentina junto a su esposo el Rey Felipe.

En el primero, Juliana Awada optó por una falda acordeón por debajo de la rodilla en colores tierra. Un cinturón y cartera marrones y unos stilettos nude. Para el segundo, se inclinó por un total look de Zara, al igual que Letizia Ortíz.

En verano y en invierno.

Juliana Awada casual

La ex First Lady también elige desde hace tiempo los tonos tierra para eventos no protocolares o la comodidad de su casa. Haga frío o calor, sea invierno o verano, Juliana Awada siempre sabe cómo combinar esa paleta de colores. Para comienzos de 2022 publicó una imagen en donde se la ve con un chaleco con canelones anchos y una remera manga corta, ambos en un marrón medio visón. En junio 2021, mostró su outfit para cosechar limones en su hogar. Tanto el sweater como su gorro eran de color caqui.

Cate Blanchet, Rihanna y Zendaya también eligen colores tierra.

Celebs en colores tierra

Son muchas las famosas internacionales que eligen esta tendencia. Cate Blanchet y Zendaya los lucieron para eventos sociales de verano. Rihanna por su parte, demostró al igual que Juliana Awada que también se pueden usar en pleno invierno, con una maxi campera marrón y arena, de Gucci.