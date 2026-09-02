Así fue la mañana de mini equitación de Anita Moritán y Sarah Burlando junto a sus madres, Pampita y Barby Franco

Anita Moritán y Sarah Burlando volvieron a llamar la atención en las redes sociales. En esta oportunidad, las respectivas hijas de Pampita y Barby Franco se mostraron realizando su disciplina favorita y compartiendo un dulce momento juntas.
Amistad y equitación: la tierna jornada de Anita Moritán y Sarah Burlando
Anita Moritán y Sarah Burlando protagonizaron una tierna jornada al aire libre junto a sus madres, Pampita y Barby Franco. Las niñas, que mantienen una cercana amistad, aprovecharon la mañana para disfrutar de una de las actividades que suelen realizar juntas: la equitación.
Fue Barby Franco quien se encargó de compartir algunas postales y un video del encuentro a través de sus historias de Instagram. En las imágenes se pudo ver a las pequeñas disfrutando de un momento de juegos y complicidad, una escena que rápidamente despertó ternura entre sus miles de seguidores.
La equitación se convirtió en una de las actividades predilectas de Anita Moritán y Sarah Burlando. Acompañadas por sus madres, las niñas se acercan desde pequeñas a esta disciplina que, además de ser una propuesta recreativa, puede aportar diferentes beneficios durante la infancia.
El contacto con los caballos favorece el desarrollo del equilibrio, la coordinación y la postura, al mismo tiempo que permite trabajar la concentración y la motricidad. También puede ayudar a fortalecer la confianza y la autonomía de los chicos, ya que aprender a vincularse con un animal de gran tamaño implica desarrollar responsabilidad, paciencia y seguridad. En este caso, la actividad para Anita Moritán y Sarah Burlando se transforma en un plan compartido entre amigas, que encuentran en la equitación un espacio para divertirse y pasar tiempo juntas.
Los looks súper chic de Anita Moritán y Sarah Burlando para andar a caballo
Para esta mañana de equitación, Anita Moritán eligió un look clásico y cómodo, con un sweater tejido azul marino de cuello alto y el tradicional logo de polo en el pecho. Lo combinó con un pantalón beige de corte recto y botas negras, una elección que aporta un aire clásico y preppy.
Por su parte, Sarah Burlando apostó por un conjunto deportivo total black. La niña lució un buzo con cierre y pantalón a juego, ambos con detalles de tiras blancas en los laterales. Completó el outfit con zapatillas deportivas y llevó el pelo recogido en dos pequeñas colitas.
La escena, con las dos amigas sentadas juntas y sonrientes, reflejó la complicidad que mantienen y se convirtió en una de las postales más tiernas de las redes sociales. Así fue la mañana de mini equitación de Anita Moritán y Sarah Burlando junto a sus madres, Pampita y Barby Franco. Con cámara en mano, la pareja de Fernando Burlando registró el momento y lo compartió con sus seguidores, que no tardaron en reaccionar con una lluvia de corazones.