Así fue la mañana de mini equitación de Anita Moritán y Sarah Burlando junto a sus madres, Pampita y Barby Franco

Anita Moritán y Sarah Burlando volvieron a llamar la atención en las redes sociales. En esta oportunidad, las respectivas hijas de Pampita y Barby Franco se mostraron realizando su disciplina favorita y compartiendo un dulce momento juntas.

Amistad y equitación: la tierna jornada de Anita Moritán y Sarah Burlando

Anita Moritán y Sarah Burlando protagonizaron una tierna jornada al aire libre junto a sus madres, Pampita y Barby Franco. Las niñas, que mantienen una cercana amistad, aprovecharon la mañana para disfrutar de una de las actividades que suelen realizar juntas: la equitación.

Fue Barby Franco quien se encargó de compartir algunas postales y un video del encuentro a través de sus historias de Instagram. En las imágenes se pudo ver a las pequeñas disfrutando de un momento de juegos y complicidad, una escena que rápidamente despertó ternura entre sus miles de seguidores.

Sarah Burlando en plena clase de equitación

La equitación se convirtió en una de las actividades predilectas de Anita Moritán y Sarah Burlando. Acompañadas por sus madres, las niñas se acercan desde pequeñas a esta disciplina que, además de ser una propuesta recreativa, puede aportar diferentes beneficios durante la infancia.

El contacto con los caballos favorece el desarrollo del equilibrio, la coordinación y la postura, al mismo tiempo que permite trabajar la concentración y la motricidad. También puede ayudar a fortalecer la confianza y la autonomía de los chicos, ya que aprender a vincularse con un animal de gran tamaño implica desarrollar responsabilidad, paciencia y seguridad. En este caso, la actividad para Anita Moritán y Sarah Burlando se transforma en un plan compartido entre amigas, que encuentran en la equitación un espacio para divertirse y pasar tiempo juntas.

Los looks súper chic de Anita Moritán y Sarah Burlando para andar a caballo

Para esta mañana de equitación, Anita Moritán eligió un look clásico y cómodo, con un sweater tejido azul marino de cuello alto y el tradicional logo de polo en el pecho. Lo combinó con un pantalón beige de corte recto y botas negras, una elección que aporta un aire clásico y preppy.

La felicidad de Anita Moritán y Sarah Burlando en su clase de equitación

Por su parte, Sarah Burlando apostó por un conjunto deportivo total black. La niña lució un buzo con cierre y pantalón a juego, ambos con detalles de tiras blancas en los laterales. Completó el outfit con zapatillas deportivas y llevó el pelo recogido en dos pequeñas colitas.

La escena, con las dos amigas sentadas juntas y sonrientes, reflejó la complicidad que mantienen y se convirtió en una de las postales más tiernas de las redes sociales. Así fue la mañana de mini equitación de Anita Moritán y Sarah Burlando junto a sus madres, Pampita y Barby Franco. Con cámara en mano, la pareja de Fernando Burlando registró el momento y lo compartió con sus seguidores, que no tardaron en reaccionar con una lluvia de corazones.