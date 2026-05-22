Sarah Burlando lució su look patrio con un detalle fashionista y enterneció a todos

Barby Franco volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrar a su hija Sarah, fruto de su relación con el abogado Fernando Burlando, vestida para el acto escolar del 25 de mayo. Como en otras oportunidades, la modelo no quiso perderse este recuerdo y le tomó varias fotos para atesorar este tierno look patrio.

Pañuelo, falda roja con lunares y trenzas: Sarah Burlando deslumbró las redes con su look patrio

Barby Franco volvió a conquistar las redes sociales al compartir una tierna postal de su hija Sarah Burlando. La pequeña se robó todas las miradas con un adorable look patrio preparado especialmente para un acto escolar por el 25 de mayo, el cual suele realizarse en los colegios de todo el país por el Día de la Revolución.

Como cada año, las instituciones educativas organizaron representaciones y celebraciones vinculadas a una de las fechas patrias más importantes de la Argentina, donde los niños suelen asistir vestidos con trajes típicos inspirados en personajes de época. En este contexto, Sarah Burlando enterneció a todos con una dulce producción de fotos.

Sarah Burlando

Súper orgullosa y emocionada, Barby Franco la fotografió con el clásico outfit patrio compuesto por una camiseta blanca de mangas largas y una falda roja con lunares blancos y volados, una elección que evocó los tradicionales atuendos coloniales. Además, el conjunto estuvo acompañado de un pañuelo polka dots que hizo juego con la pollera, una pequeña canasta de fibras naturales y la escarapela. Estos detalles reforzaron el estilismo que solían llevar las paisanas, quienes se diferenciaban del poder adquisitivo que tenían las damas antiguas.

Su beauty look se completó con un cabello atado y dos trenzas adornadas con moños blancos, que combinaron con sus medias largas y sus zapatos off white, mostrando su toque fashionista. Con este atuendo y un chupete incluido, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando logró deslumbrar, una vez más, a los usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes llenos de ternura.

Sarah Burlando

El mensaje que le dedicó Barby Franco a su hija Sarah Burlando en su primer acto por el 25 de mayo

Mediante sus historias de Instagram, Barby Franco compartió las tiernas postales de su hija Sarah Burlando y le dedicó un mensaje muy especial. “La china más linda del mundo”, escribió la modelo dejando ver la felicidad que le causa ver a su primogénita lista para subir al escenario de su jardín.

No es la primera vez que Sarah Burlando se convierte en protagonista de sus publicaciones. Desde su nacimiento, tanto Barby Franco como Fernando Burlando suelen compartir distintos momentos de la vida cotidiana de la pequeña, quien ya se ganó el cariño del público gracias a sus looks y su carisma.

Sarah Burlando

Por otro lado, el outfit de la niña también dejó en claro que los actos escolares patrios siguen estando vigentes en las escuelas del país, donde los disfraces inspirados en la época colonial toman relevancia. De esta manera, Sarah Burlando enterneció con su adorable look patrio.