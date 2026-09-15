Quién es y a qué se dedica Mavi Bargiela, la hermana de Eva que mantiene perfil bajo

A diferencia de Eva Bargiela, su hermana Mavi elige mantenerse alejada de los grandes flashes y comparte en redes sociales algunos detalles de su vida cotidiana: viajes, looks, amistades y una particular actividad que la lleva a recorrer distintas provincias.

Así es la vida de Mavi, la hermana bajo perfil de Eva Bargiela

Mientras Eva Bargiela construyó una reconocida carrera como modelo y se convirtió en una figura habitual de eventos, producciones de moda y televisión, su hermana Mavi eligió un camino diferente. Con un perfil mucho más bajo, la joven mantiene una comunidad de poco más de siete mil seguidores en Instagram, donde comparte algunos de los momentos más importantes de su vida.

A través de sus publicaciones, Mavi Bargiela deja ver su pasión por los viajes, la moda y los vínculos que considera fundamentales. Sus redes sociales funcionan como una especie de álbum personal en el que aparecen destinos alrededor del mundo, diferentes propuestas fashionistas y escenas compartidas con sus personas más cercanas.

Mavi, la hermana de Eva Bargiela

Uno de los vínculos que ocupa un lugar especial en su vida es el que mantiene con Eva Bargiela. A pesar de haber elegido caminos profesionales diferentes, las hermanas comparten una relación muy cercana y suelen acompañarse en momentos importantes.

Mavi y Eva Bargiela

De hecho, Mavi estuvo junto a Eva durante el Mundial 2026, cuando viajó para acompañarla y alentar a la Selección Argentina. Durante esa experiencia también compartió tiempo con Fausto Simeone, hijo de Eva, y dejó algunos registros de aquel viaje en sus redes sociales. La familia ocupa un lugar central para ella y esto se refleja en un vínculo muy especial: es madrina del pequeño.

Mavi Bargiela junto a su sobrino y ahijado, Fausto Simeone

Así, además de ser una de las personas más cercanas a la modelo, ocupa un rol importante en la vida de su sobrino. Sus amigas también ocupan un rol fundamental. En sus redes sociales, Mavi Bargiela suele compartir encuentros, celebraciones, viajes y distintos momentos junto a ellas, dejando en claro el cariño que siente por ellas.

Mavi Bargiela

Entre las publicaciones más personales también aparece el recuerdo de su madre Viviana, quien falleció en octubre de 2024. Se trata de una figura que mantiene presente y a la que homenajea a través de diferentes imágenes y recuerdos. De esta manera, detrás de sus fotografías de viajes y looks, Mavi Bargiela también deja entrever una faceta mucho más íntima y afectiva.

Mavi Bargiela junto a su mamá, Viviana, quien falleció en 2024

La inesperada pasión de Mavi, la hermana de Eva Bargiela: es piloto de avionetas

Hay una característica de Mavi Bargiela que la diferencia especialmente y que sorprende al conocer más sobre su vida: su pasión por la aviación. La joven se desempeña como piloto de avionetas pequeñas y suele compartir parte de sus experiencias en el aire.

A través de sus posteos muestra los recorridos que realiza y la manera en la que estos pequeños aviones se convierten en su medio de transporte para trasladarse de una provincia a otra. Con entusiasmo, Mavi Bargiela registra tanto los momentos previos a cada vuelo como las vistas desde el aire y los diferentes destinos a los que llega. Una pasión que forma parte de su día a día y que también le permite combinar dos de sus grandes intereses: viajar y descubrir nuevos lugares.

La inesperada pasión de Mavi, la hermana de Eva Bargiela: es piloto de avionetas

Así, mientras Eva Bargiela eligió una vida pública vinculada a las pasarelas y los medios, Mavi construyó un perfil mucho más reservado. Entre viajes, moda, familia, amigas y vuelos en avioneta, comparte en pequeñas dosis una vida marcada por sus pasiones y por los vínculos que mantiene más cerca.