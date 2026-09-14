El presente de Guadalupe, la hermana ciega de Eva Bargiela: "No llego a fin de mes, tengo un montón de deudas"

Guadalupe es una de las hermanas de Eva Bargiela y, aunque ambas comparten una estrecha relación familiar, construyeron recorridos profesionales muy diferentes. A sus 25 años, la joven se está cursando la carrera de Abogacía y se convirtió en una de las voces vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, una tarea que en los últimos años también la llevó a ganar mayor visibilidad pública.

Guadalupe Bargiela

En ese contexto, este domingo estuvo como invitada en Duro de domar, por C5N, donde habló sobre su presente y las dificultades que atraviesa en medio de su actividad profesional. Tras haber trabajado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y conseguir luego una nueva inserción laboral en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, reconoció que su situación económica continúa siendo compleja: "La realidad es que no llego a fin de mes, tengo un montón de deudas".

Quién es Guadalupe, la hermana de Eva Bargiela

Guadalupe Bargiela nació ciega como consecuencia de un parto prematuro y desde pequeña tuvo que atravesar distintas situaciones vinculadas con la discapacidad. Durante su infancia sufrió episodios de bullying que incluso hicieron que tuviera que cambiar de escuela. Sin embargo, su familia tuvo un papel fundamental en la construcción de su autonomía y siempre buscó que pudiera desenvolverse con independencia.

Guadalupe, hermana de Eva Bargiela

Además de su formación en Derecho, la hermana de Eva Bargiela desarrolló una activa participación en espacios vinculados a los derechos de las personas con discapacidad. Su recorrido laboral también estuvo relacionado con el ámbito público: pasó por la Municipalidad de Moreno y por la Agencia Nacional de Discapacidad, donde estuvo vinculada a tareas de gestión y atención relacionadas con distintas problemáticas que atraviesa ese grupo poblacional. Después de su desvinculación de ANDIS, logró reinsertarse en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires.

La diferencia de realidad entre Guadalupe y la carrera de Eva Bargiela

Aunque son hermanas, Guadalupe y Eva Bargiela desarrollaron sus carreras en ámbitos muy diferentes. La actual pareja de Gianluca Simeone construyó su trayectoria principalmente dentro del mundo de la moda y el entretenimiento, con trabajos como modelo, campañas publicitarias y participaciones en televisión y streaming. Su exposición pública está vinculada a la industria y a una dinámica laboral marcada por proyectos y contratos comerciales.

Guadalupe junto a su mamá, su hermana Mavi y Eva Bargiela

Guadalupe, en cambio, eligió un camino relacionado con el Derecho, la administración pública y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Su trabajo estuvo ligado a la atención ciudadana, la gestión y el acompañamiento de personas que necesitan resolver trámites o acceder a distintos derechos. A pesar de esas diferencias, entre las hermanas existe una relación muy cercana. Guadalupe siempre se mostró orgullosa de la trayectoria de su hermana.

La muerte de su mamá, el hecho que fortaleció a las hermanas Bargiela

La muerte de su mamá, ocurrida en octubre de 2024, significó un golpe muy fuerte para Guadalupe y sus hermanas. En una carta abierta que compartió tiempo después, la joven habló del dolor por su ausencia y de todo lo que su madre significó en su vida, especialmente en su formación y en las luchas que decidió llevar adelante: "Le pediría consejos. Le pediría perdón por no haber sido más piola, por no cuidarme más, por no darle más atención. Le agradecería por el amor, los mimos, las luchas, por cada hermoso proyecto que me cuentan sus compañeros", escribió la hermana de Eva Bargiela.

Guadalupe junto a su mamá, su hermana Mavi y Eva Bargiela

En ese momento, Guadalupe también destacó el lugar que ocuparon Mavi y Eva Bargiela junto a su papá como sostén frente a la pérdida: "Y me refugio en las charlas con mis hermanas, en los debates y abrazos de mi papá", expresó. Para ella, el duelo se transitó acompañado por ese círculo cercano, mientras continuaba adelante con su con las distintas responsabilidades que forman parte de su vida cotidiana.