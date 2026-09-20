Eva Bargiela mostró el increíble parecido de su hijo, Faustino: “¿Igual a quién?”

El universo digital y las redes sociales siempre encuentran la manera de enternecer a los fanáticos del espectáculo. En esta oportunidad, Eva Bargiela acaparó todas las miradas tras publicar una historia en su cuenta oficial de Instagram donde dejó en evidencia el impresionante parecido físico que comparte con su hijo, Faustino. El pequeño, fruto de su relación con Gianluca Simeone, está a punto de cumplir su primer año de vida y cada aparición virtual genera una ola de ternura entre los seguidores de la pareja.

Gianluca Simeone y Eva Bargiela junto a Faustino

Eva Bargiela: Quién es quién

Eva Bargiela utilizó la herramienta de diseño de la plataforma para armar un collage muy especial. En la parte superior de la imagen ubicó una foto actual de Faustino, quien luce una sonrisa llena de picardía mientras viste una camiseta del Atlético Madrid.

Eva Bargiela compartió esta historia de Instagram de su hijo y ella de pequeña

Debajo, colocó una postal de su propia infancia, donde se la ve con una expresión sumamente alegre, el cabello rubio recogido en una pequeña colita y una postura muy similar a la de su heredero. Para acompañar la comparativa, Eva redactó una pregunta directa y cómplice dirigida a sus fanáticos: “¿Igual a quién?”, coronando el mensaje con un tierno emoji de corazón blanco.

Eva Bargiela y Faustino: Un año de puro amor y crecimiento familiar

El tiempo transcurre con velocidad y la familia atraviesa una etapa sumamente feliz desde la llegada de Faustino. El bebé, que nació el 25 de octubre de 2025 para coronar el amor entre Eva y Gianluca y Gianluca Simeone, heredó no solo la simpatía de sus padres, sino también una energía única que contagia alegría a todos los rincones del hogar. Desde los primeros meses de vida, la pareja comparte de manera frecuente los momentos más significativos de la crianza, permitiendo que la comunidad virtual acompañe de cerca cada hito en el desarrollo del niño.

Eva Bargiela junto a Faustino

Los fanáticos de la modelo reaccionaron de inmediato ante la publicación, sorprendidos por la simetría en los rasgos faciales y las expresiones de ambos. La sonrisa franca, la mirada chispeante y la picardía que reflejan las dos imágenes demostraron que la genética heredó similitudes innegables. Entre comentarios de afecto y emojis de aprobación, los seguidores coincidieron en que el pequeño clonó la sonrisa característica de su mamá, mientras el carisma y la genética heredada marcan presencia en cada gesto.

Para Eva Bargiela, las redes sociales funcionan como un puente directo para conectar con su público y mostrar su faceta más íntima y maternal. La modelo disfruta plenamente de esta etapa de su vida y equilibra sus compromisos laborales con la dedicación absoluta que requiere la crianza de un niño de casi un año. Cada detalle compartido refleja el entusiasmo y la ternura con la que vive la maternidad, convirtiendo cada posteo en un tema de conversación obligado en el mundo del espectáculo.

Faustino Simeone, a punto de cumplir un año

Por su parte, Gianluca Simeone acompaña este camino con mucho orgullo, celebrando cada logro de su hijo y apoyando a la influencer en esta aventura compartida. Aunque él ya no se dedica al fútbol, canaliza toda su energía en esta nueva faceta personal y familiar, consolidando junto a la modelo un equipo sólido enfocado en el bienestar de Faustino. Sin dudas, esta tierna postal retro y actual que subió Eva Bargiela dejó en claro que el parecido familiar resulta indiscutible.