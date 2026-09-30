Joaquín Levinton hizo su descargo luego de la denuncia que le hizo una ex pareja

Joaquín Levinton, famoso por ser el líder y vocalista de la icónica banda de rock Turf, se encuentra en el centro de la escena mediática tras darse a conocer una grave acusación en su contra. El 29 de septiembre los medios de comunicación expusieron que una ex pareja del cantante acudió a la Justicia para radicar una denuncia por abuso sexual y violencia física y psicológica . La mujer, identificada bajo las siglas P., relató situaciones que habrían tenido lugar a lo largo de los cinco años que duró el vínculo sentimental entre ambos.

El testimonio cobró una fuerte repercusión. Ante la gravedad de los hechos expuestos y el impacto generado en la opinión pública, el artista decidió romper el silencio y realizar un descargo formal para fijar su postura frente a las acusaciones.

Joaquín Levinton

La denuncia por violencia contra Joaquín Levinton

Lejos de la escena de la música y de su carisma de siempre, Joaquín Levinton se volvió centro de miradas, cuando se dio a conocer una denuncia por violencia y abuso sexual en su contra. La impactante noticia cobró estado público en LAM (América), donde la panelista Karina Iavícoli reveló los estremecedores detalles del expediente. La presentación penal fue radicada formalmente en una comisaría de Barrio Norte. La carátula judicial del caso quedó registrada bajo los delitos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas, en el marco de un vínculo informal que la pareja mantuvo entre 2015 y 2020.

Según la investigación, la denunciante ya había acudido a las autoridades en 2022, pero desistió tras sufrir presiones del músico. La reactivación de la causa penal se originó luego de que la víctima reencontrara registros audiovisuales de los padecimientos sufridos. El texto judicial describe un contexto de extrema gravedad, y la denunciante afirmó: “Durante el período de 2015 a 2020 sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica , siendo sometida, en numerosas oportunidades, a consumir drogas, específicamente cocaína” . Asimismo, la mujer relató abusos filmados de forma clandestina: “Fui forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas” .

Uno de los hechos de mayor violencia física ocurrió cuando intentó escapar de la vivienda del artista: “Intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme” . Finalmente, en un crudo audio difundido por el programa televisivo, la víctima concluyó con desesperación: “Es una persona que todo el mundo lo quiere y no saben lo que es, es un monstruo” .

Joaquín Levinton hizo su descargo y se defendió: "Me acosa"

Ante la repercusión mediática de la acusación, Joaquín Levinton utilizó sus redes sociales para difundir un contundente comunicado en el que rechazó los cargos y denunció ser víctima de una persecución. En sus declaraciones, el músico expresó: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta” . Con el objetivo de exponer su lado de la historia, el artista enfatizó de manera tajante el carácter de la antigua relación: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo” .

De esta manera, el líder de Turf argumentó que la disputa judicial no es un asunto novedoso y que ya cuenta con antecedentes que lo respaldan. Levinton afirmó: “Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes” . Asimismo, describió que las conductas de hostigamiento persisten en la actualidad, y detalló: “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo” . El cantante concluyó su mensaje manifestando el impacto emocional de la exposición pública y cerró: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación” .

Joaquín Levinton hizo su descargo y se defendió: "Me acosa"

El escándalo judicial mantiene en vilo al entorno del rock nacional. Tras la grave acusación pública, Joaquín Levinton hizo su descargo, instalando versiones opuestas que ahora la Justicia deberá investigar para determinar las responsabilidades penales definitivas.

A.E