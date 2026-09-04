Las mejores fotos del día de campo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone con su hijo Faustino

Eva Bargiela y Gianluca Simeone volvieron a mostrar una parte de su vida familiar en las redes sociales. La pareja disfrutó de una jornada al aire libre junto a su hijo Faustino y publicó una serie de imágenes que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

El divertido plan de Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su hijo Faustino en un campo de Luján

El plan de Eva Bargiela y Gianluca Simeone tuvo lugar en un campo ubicado en Luján, provincia de Buenos Aires, donde la familia aprovechó el buen clima y la tranquilidad del entorno para pasar una tarde alejada de la rutina. A través de sus cuentas de Instagram, la modelo y el exfutbolista registraron distintos momentos del paseo, desde una ronda de mates hasta los juegos con el pequeño.

El día de campo de Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su hijo Faustino.

En varias de las fotografías se observa a Bargiela, Simeone y Faustino sentados sobre una manta extendida en el pasto. La escena familiar estuvo marcada por la calma y la cercanía: mientras los papás disfrutaban de la tradicional infusión, el nene sonreía y compartía juegos junto a ellos. Las imágenes reflejaron la complicidad que existe entre los tres y el especial vínculo que construyen en cada actividad cotidiana.

Gianluca Simeone con su hijo Faustino en un campo de Luján

Gianluca Simeone también tuvo su momento de diversión con su hijo. En varias postales, el exjugador aparece recostado sobre el césped mientras juega con Faustino y en otras él está persiguiendo a su hijo por el campo. Estas escenas fueron las más comentadas por los usuarios que destacaron la actitud relajada del deportista y la alegría del bebé.

Gianluca Simeone jugando con su hijo Faustino en el campo.

Gianluca Simeone y su hijo Faustino.

Gianluca Simeone y su bebé protagonizaron un divertido momento en las redes.

Eva Bargiela, por su parte, también protagonizó varias de las imágenes junto a su hijo. En una de ellas se la puede ver levantándolo en brazos, mientras ambos disfrutan del momento. La modelo suele compartir algunos aspectos de su maternidad y, en esta ocasión, eligió mostrar una salida sencilla, pero significativa para la familia.

Eva Bargiela posó con su hijo Faustino.

El dulce momento que protagonizaron Eva y Faustino.

Faustino también tuvo la oportunidad de recorrer el campo por su cuenta. Otra de las fotografías lo muestra corriendo por el pasto, disfrutando de la libertad que ofrece el espacio abierto. La escena permitió ver al pequeño explorando el lugar y aprovechando cada rincón del entorno natural.

Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone jugando en el campo.

El amor de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por los animales

Uno de los momentos más destacados de la jornada estuvo relacionado con el amor del niño por los animales. En una de las postales, Eva Bargiela sostiene a su hijo en brazos mientras se acercan a un caballo. Faustino acaricia al animal con curiosidad y entusiasmo, en una imagen que resumió el espíritu del paseo familiar.

El amor por los caballos de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

Junto a las fotografías, la modelo expresó lo importante que resulta para ella que su hijo pueda disfrutar de la naturaleza. “Aprovechando hasta el último minuto del finde, lo que le gusta a Fausti estar al aire libre y los animales y lo feliz que eso me hace”, escribió en su publicación.

Faustino Simeone y su mamá, Eva Bargiela.

El mensaje acompañó una serie de postales que mostraron a la familia en una faceta íntima y cotidiana. Lejos de los eventos y las obligaciones laborales, Eva Bargiela y Gianluca Simeone eligieron pasar el fin de semana en contacto con la naturaleza de la provincia de Buenos Aires, compartiendo juegos, mates y momentos de complicidad con Faustino. La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la felicidad del niño y la armonía de la pareja.