Una selfie frente al espejo de peluquería, el celular en mano y esa actitud serena que nunca falla. En la imagen compartida por su estilista de confianza, Diego Impagliazzo, Florencia Raggi luce una melena llena de vida con un flequillo descontracturado y capas marcadas que aportan aire desde la coronilla. Esta versión del curly shag o shaggy rizado viene de la estética setentosa y rockera, pero respira frescura actual y naturalidad sin esfuerzo. Lejos de buscar una simetría rígida o un peinado armado al milímetro, la apuesta celebra el volumen XL, el movimiento y el encanto de llevar los rulos con carácter y sin pedir permiso.

Florencia Raggi y su melena curly shag

Florencia Raggi: El auge de los rulos libres y sin domesticar

Durante años, muchas melenas con ondas o bucles pasaron por cepillos, planchas y alisados buscando domar lo que por naturaleza venía con rebote. Hoy el clima va por otro lado: manda lo auténtico y los cortes pensados para acompañar la textura real del cabello, respetando dónde nace cada onda y cómo cae cada mechón. El curly shag - como Florencia Raggi - funciona justo ahí, en ese punto dulce entre lo descontracturado y lo sofisticado, ya que las capas más cortas en la coronilla dan altura y los largos desmechados evitan el efecto pesado o triangular.

Florencia Raggi en la peluquería

Cuando el corte respeta el patrón de cada rizo y conserva el largo de la melena, el pelo gana rebote al caminar y levanta cualquier look básico, desde una camisa oscura hasta un jean gastado. Lo que hace tan atractivo a este estilo es que convive con la textura real sin esconderla ni forzarla. Al dejar que las ondas se expresen a su aire, el movimiento aparece de forma espontánea y el peinado se vuelve mucho más versátil.

Flor Raggi: Cómo lograr ese efecto y mantenerlo intacto día a día

Para conseguir un acabado parecido a Florencia Raggi sin pasar horas frente al secador, el secreto empieza en la silla del estilista y sigue en la rutina diaria. Estos pasos ayudan a pedir el corte y a cuidar los rulos todos los días:

* Pedir capas escalonadas de distintos largos para repartir el volumen y evitar que las puntas queden pesadas o sin forma.

* Conservar el largo de la melena y evaluar los rulos en su estado natural para calcular cuánto encogen al secarse y no dejar el flequillo demasiado corto.

* Evitar vaciar de más las puntas, porque quitar demasiada densidad resta cuerpo y altera la caída del rizo.

Florencia Raggi con sus rulos al natural

* Lavar con fórmulas hidratantes y desenredar siempre con acondicionador y los dedos, nunca en seco, para no generar frizz innecesario.

* Aplicar crema para rulos sobre el pelo húmedo de medios a puntas y apretar suavemente hacia arriba para definir sin rigidez.

* Usar difusor a temperatura y velocidad moderadas para potenciar el rebote natural sin desarmar la onda.

* Al día siguiente, levantar apenas las raíces con los dedos y refrescar con un toque de agua o aceite capilar para devolver brillo y movimiento en minutos.

Claves de estilo según la forma del rostro

No todos los rostros piden la misma caída ni el mismo largo de flequillo, y ahí está la gracia de personalizar el corte según cada fisonomía y densidad capilar:

*Rostro ovalado: casi cualquier versión funciona de maravilla, desde un flequillo abierto o suave hasta capas alrededor de los pómulos.

*Rostro redondo: conviene sumar algo de largo y trabajar capas que enmarquen la cara para generar mayor verticalidad y estilizar las facciones.

Florencia Raggi y su melena incofundible

*Rostro alargado o rectangular: el volumen lateral y un flequillo con cuerpo equilibran las proporciones y suman armonía.

*Rostro cuadrado o de mandíbula marcada: las ondas suaves y las capas por debajo del mentón suavizan los ángulos y dan un marco más amable.

*Según la densidad: el pelo abundante permite distribuir el volumen con soltura, mientras que en melenas finas conviene pedir capas más suaves para no perder densidad.

Con cada cambio sutil o cada guiño a su estilo personal, Florencia Raggi vuelve a demostrar que la mejor belleza es la que se siente cómoda en la propia piel. Sin poses forzadas ni artificios, su melena con rulos celebra la espontaneidad, la madurez luminosa y esa elegancia cercana que conecta al instante con quien mira.