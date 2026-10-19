Florencia Raggi recordó su romance con Nicolás Repetto y las vacaciones que le cambiaron la vida: “Estaba enamoradísima”

Este lunes, Florencia Raggi visitó Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece, y recordó cómo fueron los primeros tiempos de su relación con Nicolás Repetto. Durante la entrevista, la actriz se remontó a los inicios del romance, habló de la decisión de acompañarlo a Punta del Este cuando tenía apenas 23 años y reveló cómo transitó aquella experiencia marcada por el enamoramiento y los cambios en su vida personal.

Florencia Raggi contó vivió los primeros momentos de su noviazgo con Nicolás Repetto

Florencia Raggi recordó los comienzos de su historia de amor con Nicolás Repetto y reveló detalles de una etapa en la que debió adaptarse a una vida muy diferente de la que llevaba hasta entonces. Durante la charla en el ciclo de entrevistas, la actriz repasó cómo vivió los primeros tiempos de la relación y el momento en que decidió acompañar al conductor a Punta del Este, cuando ella tenía apenas 22 años.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto | Instagram

La historia comenzó el 5 de enero de 1995, cuando participó del programa que conducía Repetto. La atracción fue inmediata y esa misma noche tuvieron una primera cita. Poco después, la entonces modelo se encontró ante una decisión que implicaba cambiar sus planes profesionales y personales.

Al recordar aquella etapa, explicó que su decisión de acompañarlo coincidió con un momento de transición en su carrera. “Justo era el momento en que yo quería dejar de trabajar de modelo y hacer un paso para la actuación, que ya estaba estudiando”, contó. Sin embargo, lo que inicialmente parecía vacaciones largas comenzó a prolongarse. “Me dice: ‘Vamos por un tiempo’ y se va estirando, estirando, estirando”, relató sobre una dinámica que se repitió en distintos momentos de la pareja.

La primera foto de Florencia Raggi y Nicolás Repetto | Instagram

Florencia Raggi dejó todo por amor

Florencia Raggi admitió que, durante los primeros años, solía ceder ante las propuestas de su compañero. “Yo soy de ceder. Digo: ‘Bueno, vamos, dale’”, recordó. En ese contexto, explicó que acompañar a Nicolás Repetto significó alejarse de su entorno habitual cuando todavía era muy joven. “Y claro, ahí me di cuenta de que tenía 23 años recién cumplidos”, señaló al repasar aquella experiencia, que implicó aprender a encontrar su propio lugar dentro de la vida en pareja.

Consultada sobre sus sentimientos en aquel entonces, no dudó en reconocer la intensidad de lo que vivía. “¿Enamoradísima? Obvio. Obvio, enamoradísima”, respondió cuando le preguntaron si estaba completamente enamorada. Y agregó que esa fue una de las razones por las que aceptó irse con él: “Si no, no me iba ahí sola con él”.

Aunque disfrutaba de aquella novedad, también llegó un momento en el que empezó a preguntarse cuándo volverían. “La verdad que la vida era toda una novedad para mí, estaba divina, pero en un momento ya empecé y dije: ‘Bueno’”, recordó, dejando entrever que el entusiasmo inicial también convivía con sus propias necesidades.

Con el paso de los años, aquella historia se consolidó con la llegada de sus dos hijos, Renata y Francisco, y el casamiento que celebraron en secreto en 2008, después de más de una década de convivencia. La relación atravesó distintas etapas, pero ambos continuaron construyendo un proyecto en común. Así, el recuerdo de Florencia Raggi permitió volver a los primeros pasos de un romance que comenzó cuando ella tenía poco más de 20 años y que, más de tres décadas después, sigue formando parte de la vida de ambos.