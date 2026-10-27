Así está hoy Renata, la hija de Nicolás Repetto y Florencia Raggi que cumple 28 años

Renata Repetto, la hija de Nicolás Repetto y Florencia Raggi, cumple 28 años este martes 27 de octubre. Para celebrar esta fecha especial, su madre compartió una serie de secuencias que recorren distintas etapas de su vida, desde los primeros meses después de su nacimiento hasta la actualidad. Las imágenes muestran cuánto creció la joven, quien desde hace varios años está radicada en España.

Aunque mantiene un perfil alejado de la exposición mediática de sus padres, la cantante y diseñadora construyó su propio recorrido artístico en Europa. En esta ocasión, el cumpleaños volvió a reunir fotografías familiares y postales recientes, acompañados por unas palabras especiales.

Las fotos de Renata Repetto y el emotivo mensaje de Florencia Raggi

Florencia Raggi eligió su cuenta de Instagram para saludar a Renata Repetto por su cumpleaños número 28. La actriz acompañó los recuerdos con una dedicatoria en la que expresó el cariño y la admiración que siente por su hija. "Te celebro cada día pero hoy aún más. Felices 28!!!! negra hermosa del amor", escribió al comienzo de la publicación.

El mensaje continuó con otra declaración: "La vida con vos es mucho MUCHO mejor". Luego, cerró con las palabras "TE ADMIRO TODA" y "TE AMO", dejando en evidencia el afecto que quiso transmitirle en una fecha tan significativa para ambas.

El álbum permite observar diferentes momentos de la vida de la cumpleañera. En una de las composiciones aparece actualmente junto a su madre, ambas con anteojos oscuros, frente a un paisaje costero. El instante contrasta con una secuencia de su infancia, donde se la ve sonriente mientras disfruta de una calesita.

Renata Repetto junto a Florencia Raggi en un momento reciente y en un recuerdo de su infancia.

Otra de las composiciones reúne un recuerdo de su niñez junto al conductor, además de un retrato en el que aparece muy pequeña. En esta última fotografía lleva un abrigo a cuadros, varias cadenas de colores y una boina negra, con una expresión seria frente a la cámara. El recorrido también incluye una postal de su nacimiento, en la que su mamá aparece sosteniéndola contra su pecho. Esa escena se presenta junto a una imagen mucho más reciente de ambas, abrazadas y sonrientes durante un encuentro al aire libre.

La selección se completa con una secuencia familiar tomada años atrás, donde la joven aparece entre sus padres, rodeándolos con los brazos. La presencia de recuerdos de distintas épocas permite apreciar cómo fue cambiando su perspectiva desde la infancia hasta su presente como adulta.

Renata Repetto junto a su familia y una fotografía de sus primeros años

Cómo es la vida de Renata Repetto en España a sus 28 años

Desde chica, Renata Repetto mostró interés por la música, una pasión que comenzó a desarrollar cuando su padre le enseñó a tocar el piano durante la escuela primaria. En 2015 participó como modelo en una campaña de Ámbar La Fox, la marca de indumentaria que impulsó su hermana Juana. Más adelante estudió Diseño de Indumentaria y también se formó en Diseño Gráfico. Su recorrido artístico estuvo acompañado por diferentes experiencias vinculadas con la moda y el diseño.

A fines de 2022 presentó su primer EP, integrado por cuatro canciones. El lanzamiento representó un paso importante en su carrera musical, ya que le permitió compartir públicamente composiciones propias en las que venía trabajando desde hacía varios años.

Florencia Raggi con Renata Repetto recién nacida y una postal reciente de ambas.

La distancia con su familia también fue un tema sobre el que su madre habló recientemente. Durante una entrevista con LA NACION, reconoció que la independencia de su hija fue una experiencia difícil de atravesar, especialmente porque coincidió con otros cambios importantes en su vida. La partida de la joven significó una nueva etapa en la maternidad.

"Fue desgarrador", expresó al recordar aquel período. La actriz explicó que la mudanza ocurrió en plena pandemia, cuando ella también estaba viviendo fuera de Argentina y la familia atravesaba la venta de su casa. "Para mí fue muy, muy duro", reconoció al hablar de ese proceso.

Sin embargo, también contó que con el tiempo pudo adaptarse y encontrar otra manera de acompañarla. Sobre su presente, aseguró que su hija es independiente y está contenta en Barcelona. Aunque admitió que preferiría tenerla cerca, expresó que su prioridad es que pueda desarrollar su vida donde se sienta feliz.

Renata Repetto en una fotografía familiar junto a Florencia Raggi y Nicolás Repetto.

En agosto de este año, sus padres viajaron por el Mediterráneo y aprovecharon su estadía en España para reencontrarse con ella. Durante el recorrido visitaron Ibiza y Menorca, donde compartieron paseos y jornadas frente al mar. Las secuencias del viaje mostraron a la familia nuevamente reunida, después de un tiempo viviendo en distintos países.

El vínculo entre madre e hija también tiene antecedentes públicos. En una entrevista que dieron juntas en 2018, ambas hablaron sobre los desacuerdos de la adolescencia y los cambios que fueron experimentando con el paso del tiempo. En aquella oportunidad, la actriz reconoció que disfrutaba de la personalidad independiente de su hija, mientras ella agradecía el acompañamiento que recibía.

Ahora, al celebrar sus 28 años, Renata Repetto recibió una nueva demostración pública de cariño de Florencia Raggi. Entre postales de su infancia, recuerdos junto a Nicolás Repetto y imágenes actuales, la publicación permitió conocer diferentes momentos de su historia familiar, mientras continúa desarrollando su vida y sus proyectos artísticos en España.