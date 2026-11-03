La vida de Patricio, el hermano de Lali Espósito que sigue un camino diferente: su carrera que lo llevó a Europa y la familia que formó

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado el 31 de octubre en San Telmo, volvió a reunir a sus seres queridos. Entre los invitados estuvo Patricio Espósito, el hermano del medio de la cantante, quien eligió una profesión alejada de los escenarios. Su recorrido está vinculado con el futsal, una disciplina que le permitió competir en el exterior y construir una historia propia.

Nacido en 1990, creció junto a Ana Laura, la mayor de los tres, en un hogar donde el deporte tenía una presencia importante. Mientras sus hermanas desarrollaron actividades relacionadas con el espectáculo y la comunicación, él se dedicó al fútbol de salón. Con el paso del tiempo, el jugador se convirtió en padre y comenzó a compartir algunos aspectos de esa etapa en sus redes sociales.

La carrera de Patricio Espósito en el futsal y los clubes donde jugó en Italia

Patricio Espósito dio sus primeros pasos en las divisiones de futsal de Racing Club y Franja de Oro. Se desempeñó como delantero y, todavía joven, consiguió oportunidades para jugar en Italia. Su experiencia en ese país fue uno de los períodos más importantes de su desarrollo deportivo, antes de regresar a las competencias argentinas. Entre los equipos italianos que integró figuran Numana Cameranese, Osimo Five, Cameranese y Olimpiadi Bisceglie. En una entrevista publicada en noviembre de 2011, su hermana contó que llevaba cuatro años viviendo allí, un testimonio que permite situar su partida alrededor de 2007.

Las pasiones de Patricio Espósito.

En agosto de 2016, una entrevista aportó otro dato. La artista explicó que había vivido cinco años en territorio italiano y mencionó su participación en Cameranese. Para ese momento, el futbolista ya había regresado y se encontraba jugando en San Lorenzo. Tras su regreso, vistió las camisetas de Barracas Central, Nueva Estrella, San Lorenzo, Alvear, Huracán y All Boys.

Su actividad continuó en distintas categorías del futsal nacional, con varios cambios de institución y una extensa experiencia competitiva. En 2021, además, formó parte del plantel de All Boys que consiguió el ascenso a Primera C. Su paso por ese equipo también aparece documentado en un boletín oficial de la Asociación del Fútbol Argentino de septiembre de 2025. Meses después, en diciembre, se incorporó a Deportivo Riestra.

La familia de Patricio Espósito: su hijo Beltrán y el vínculo con Lali

Patricio Espósito se convirtió en padre en mayo de 2020 con el nacimiento de Beltrán. La paternidad sumó otra dimensión a sus publicaciones, en las que alterna recuerdos deportivos con fotografías compartidas junto al niño. La llegada del bebé fue anunciada por personas cercanas incluso antes de que se difundiera su primera fotografía. Agustín Sierra, amigo del deportista, contó en una transmisión que había sido elegido padrino. "¡Voy a ser el padrino de esa criatura!", expresó, antes de bromear con que intentaría transmitirle su pasión por Racing, pese a que el futuro padre es hincha de Independiente.

Patricio Espósito en familia.

El nacimiento ocurrió durante las restricciones sanitarias de 2020. Por entonces, la cantante trabajaba en España y no pudo conocer personalmente a su sobrino. El encuentro llegó en diciembre, cuando regresó a Buenos Aires para pasar las fiestas y publicó un video del momento acompañado por las palabras "Volver a casa". El grupo se completa con Ana Laura Espósito, conocida como Anita, y sus padres, Carlos Espósito y María José Riera, llamada Majo. La hermana mayor había hablado públicamente de la relación entre los tres. "La verdad es que los tres nos llevamos bárbaro", aseguró en una entrevista de 2024 con Socios del espectáculo.

Lali Espósito junto a su hermano.

Una anécdota de la infancia conecta al futbolista con la identidad pública de la artista. Cuando eran pequeños, no conseguía pronunciar "Mari", el diminutivo de Mariana, y comenzó a llamarla "Lali". El apodo se mantuvo hasta convertirse en su nombre artístico, según contó ella misma en distintas entrevistas.

La reciente boda permitió volver a verlo cerca de sus seres queridos. Patricio Espósito volvió a acompañar a Lali Espósito en un acontecimiento importante de su historia. Según la información difundida, asistió junto a Beltrán, con quien comparte ocasionalmente momentos en sus redes sociales. El festejo reunió a los tres hermanos, cuyas actividades profesionales tomaron direcciones distintas, pero que siguen encontrándose en las celebraciones familiares.