Lali Espósito respondió a las críticas por su casamiento con un contundente mensaje: "Veo medios indignados"

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado en una íntima casona de San Telmo, se transformó de inmediato en el foco de atención de toda la escena mediática y digital. El evento despertó un enorme revuelo, acumulando una infinidad de comentarios tanto positivos como negativos entre sus seguidores y los paneles de espectáculos . Sin embargo, la mayor polémica no giró en torno a los votos o la lista de invitados, sino que estalló por los aires debido a un detalle gastronómico: algunos apuntaron en contra de su torta de bodas. El diseño de nueve pisos fue duramente catalogado en redes como un exceso y una "grasada" debido al megaoperativo de seguridad durante su ingreso. Ante la ola de cuestionamientos y la desmedida atención de los programas televisivos, la artista no dudó en responder de forma tajante.

La torta de bodas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La respuesta de Lali Espósito a su torta de casamiento y la denuncia a una grave situación

La fastuosa torta que hizo Damián Betular para el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat se convirtió en el elemento más debatido de la celebración, eclipsando momentáneamente los detalles románticos de la velada. El pastelero diseñó una estructura de nueve pisos que demandó días de preparación y una logística milimétrica para su traslado hacia San Telmo. Para resguardar la sorpresa del diseño y evitar las fotos de la prensa, los organizadores montaron un megaoperativo de seguridad que incluyó camiones blindados y telas blancas que cubrían por completo la estructura al ingresarla al salón. Este despliegue fue ferozmente criticado en las redes sociales y programas de espectáculos, donde tildaron la situación de exagerada, banal y ostentosa, generando una ola de burlas que inundó las plataformas digitales durante todo el fin de semana.

Lejos de guardar silencio ante el hostigamiento digital, la artista utilizó sus historias de Instagram para emitir un descargo categórico, redirigiendo la atención pública hacia un problema social de extrema gravedad. "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Personas trans que están trabajando en la calle..... Total normalidad y silencio", escribió tajante. Con esta contundente denuncia, visibilizó un brutal y reciente ataque transfóbico en la zona de Palermo, repudiando la complicidad del silencio de la prensa tradicional.

La respuesta de Lali Espósito a su torta de casamiento y la denuncia a una grave situación



“Cacería trans” en Palermo: persiguieron y atacaron a mujeres trans

Un hecho de violencia transfóbica conmocionó a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tras registrarse un brutal ataque grupal en pleno corazón de los Bosques de Palermo . El grave episodio ocurrió cuando una numerosa patota de jóvenes, compuesta por agresores que se movilizaban tanto a pie como en bicicletas, acorraló a un grupo de trabajadoras sexuales trans cerca del Lago de Regatas. Lo que se inició con burlas, provocaciones e insultos degradantes escaló rápidamente a una agresión física sumamente coordinada.

Los atacantes les arrojaron con violencia todo tipo de objetos contundentes, incluyendo palos, conos de señalización vial naranja y hasta una cubierta de auto, forzando a las víctimas a huir desesperadas para resguardar sus vidas. La indignación social escaló a niveles críticos debido a que los propios agresores registraron las secuencias con sus teléfonos celulares y las difundieron de forma premeditada en sus perfiles de Instagram. Las grabaciones fueron compartidas junto a emojis de risas, mofas explícitas y frases que celebraban la "caza de travestis".

Ante la gravedad de los videos viralizados, diversas referentes de la música urbana y el pop decidieron romper el silencio mediático. Sumándose de forma categórica al reclamo inicial de Lali Espósito , Emilia Mernes compartió un contundente repudio en sus plataformas digitales. "No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total", advirtió.

“Cacería trans” en Palermo: persiguieron y atacaron a mujeres trans

Frente a las opiniones por su pastel de bodas, el descargo de Lali apuntó que es indispensable alzar la voz con un contundente mensaje de conciencia ciudadana, dándole visibilidad a aquello que verdaderamente importa.