La extraña habilidad de Maxi López que lo llevó a la final de MasterChef Celebrity: “Gracias a mi”

Con la gran final de MasterChef Celebrity cada vez más cerca, el reality de Telefe atraviesa una de sus etapas más intensas. A medida que se reducen los participantes, cada desafío culinario se vuelve decisivo y los competidores ponen en juego todas sus habilidades para asegurarse un lugar en la instancia final.

Maxi López

En ese contexto, una de las grandes sorpresas de la temporada fue el desempeño de Maxi López. El exdelantero, que durante años desarrolló su carrera en el fútbol europeo, logró destacarse dentro de la cocina del programa y se convirtió en uno de los participantes más comentados del certamen.

La curiosa habilidad de Maxi López

Recientemente Maxi López compartió una historia en Instagram que llamó la atención de sus seguidores. En la imagen se lo puede ver oliendo un paño de cocina mientras deja entrever una de las estrategias que, según él, lo ayudó a avanzar en la competencia.

Maxi López reveló su as bajo la manga

Junto a la foto escribió: “45 segundos más de mercado gracias a mi nariz. Hoy se cocina pulpo”. Con humor, el exfutbolista hizo referencia a su capacidad para detectar aromas y aprovechar ese detalle durante las pruebas del programa.

Los participantes que pasan a la final

Tras una gala marcada por una inesperada doble eliminación, la competencia quedó reducida a un grupo de ocho figuras que continúan en carrera dentro de MasterChef Celebrity Argentina.

MasterChef Celebrity

Entre los participantes que siguen en competencia se encuentran Maxi López, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra y Claudio “El Turco” Husaín, quienes buscarán asegurar su lugar en la definición del reality.