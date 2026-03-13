Así fue el espectacular cumpleaños de Roma, la hija de Dalma Maradona: temática chic, kiosco de golosinas y diversión

Roma, la hija de Dalma Maradona, celebró sus siete años con una propuesta especial que combinó estética chic y diversión en un ambiente diseñado para los más chicos. La fiesta se desarrolló en un salón preparado con detalles pensados, donde cada espacio fue adaptado a la temática que eligió la pequeña.

Kiosco de golosinas y temática chic, el cumpleaños de Roma, la hija de Dalma Maradona

Roma, la hija de Dalma Maradona, disfrutó de su cumpleaños de 7, con una ambientación moderna y espacios creados para disfrutar. El salón fue transformado con una estética que acompañó la celebración y dio lugar a distintos sectores preparados para la ocasión. La propuesta incluyó actividades que marcaron la jornada.

Cumpleaños de Roma, la hija de Dalma Maradona

En las últimas horas, la actriz compartió en sus redes sociales distintas imágenes de la celebración de su hija. El evento tuvo como eje una estética chic y moderna, inspirada en el universo de Hello Kitty, con detalles pensados para sorprender. El salón fue transformado y los colores, rosa, lila y pastel, dominaron cada espacio.

Los globos metalizados, corazones y figuras de los icónicos personajes de Sanrio crearon un ambiente pensado para que Roma disfrute con amigos. La decoración fue diseñada para que cada rincón transmitiera la esencia chic de la temática, logrando un equilibrio pensado para sorprender a todos los invitados.

Cumpleaños de Roma, la hija de Dalma Maradona

Uno de los sectores más concurridos fue el kiosco de golosinas. En las imágenes que compartió la hija de Claudia Villafañe, se puede ver un carrito blanco decorado con la clásica cara de Hello Kitty, repleto de bandejas con dulces y toppings. La idea del espacio era que cada niño armara las combinaciones que prefiera.

Torta temática y diversión: los detalles del cumpleaños de Roma, la hija de Dalma Maradona

Entre las imágenes que compartió Dalma Maradona se apreció un arco decorativo que enmarcaba una torta de varios pisos en tonos pastel. Estaba coronada por figuras de Hello Kitty y otros personajes del universo Sanrio, con el nombre de Roma y el número 7 en el frente. Guirnaldas mini y detalles de confites reforzaban la estética delicada y divertida.

Cumpleaños de Roma, la hija de Dalma Maradona

A los lados del set principal, se dispusieron estaciones decorativas con nichos iluminados. Allí se exhibían souvenirs personalizados al gusto de Roma. Desde tazas y gorras hasta muñecos coleccionables con la imagen de Hello Kitty. La diversión estuvo garantizada con animadores que organizaron juegos y actividades para los más chicos.

Una de las imágenes mostró a un animador junto a una piñata del conocido dibujito, generando aplausos de Roma y todos sus amigos. El salón se completó con distintos juegos para los niños, desde un trencito para los más pequeños y sectores de pintura, karting, peloteros y unos pulsadores para hacer actividades de preguntas y respuestas.

Cumpleaños de Roma, la hija de Dalma Maradona

Roma, la hija de Dalma Maradona, celebró sus siete años con una propuesta que reunió temática chic, kiosco de golosinas y diversión. La ambientación pastel, los espacios diseñados para los niños y la presencia de elementos inspirados en Hello Kitty dieron forma a un festejo organizado con distintos sectores y actividades.

VDV