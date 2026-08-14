Marcelo Tinelli presentó al nuevo integrante de su familia: “Es el hijo de Juana”

La familia de Marcelo Tinelli siempre ha sido fanática de los animales, y cada vez que una nueva mascota llega al clan, se convierte rápidamente en protagonista de sus redes sociales. Esta vez fue Juana Tinelli quien agrandó la familia con la llegada de Diavlo, un pequeño cachorro que ya comenzó a compartir sus primeros momentos con sus seres queridos.

Marcelo Tinelli y Juana Tinelli

La llegada de la mascota se da un mes y medio después del polémico episodio que Juana Tinelli protagonizó con su expareja en un boliche de Costanera Norte. Tras aquel episodio, la joven hizo una fuerte declaración sobre la exposición de la salud mental y cuestionó la manera en la que algunas situaciones personales son abordadas públicamente. Ahora, fue la incorporación de Diavlo a su familia la que volvió a llevarla a compartir un momento de su vida en redes sociales.

Marcelo Tinelli presentó a Diavlo en sus redes sociales

Diavlo es un perro de color negro y con manchas marrones que llegó a la vida de Juana. En esta oportunidad, fue Marcelo Tinelli quien se encargó de darle la bienvenida al nuevo integrante y compartió una imagen del cachorro en sus historias de Instagram: “Presentación del hijo de @juanittinelli1, DIAVLO”, escribió el conductor.

Marcelo Tinelli presentó a Diavlo, el cachorro de Juana Tinelli

Con esa particular frase, Marcelo Tinelli dejó en claro que el pequeño perro ya ocupa un lugar dentro de la familia y acompañó públicamente la llegada de la nueva mascota de su hija. La publicación del conductor se sumó así al anuncio que había realizado Juana, quien también mostró al cachorro en sus redes sociales.

Juana Tinelli presentó a su nueva mascota

Juana compartió una simpática postal de Diavlo y contó que el cachorro ya había conocido a otros integrantes de su familia. “Hoy conocimos al tío (Fran Tinelli) y al abuelo”, escribió junto a la imagen, en referencia al encuentro del pequeño perro con su hermano y con Marcelo Tinelli.

Juana Tinelli confirmó que Diavlo ya se está adaptando a la familia

La hija de Marcelo Tinelli ya tenía a Bruna, una Golden que se convirtió en su compañera de aventuras y que forma parte de su vida cotidiana. Con la llegada de Diavlo, Juana volvió a compartir con sus seguidores una escena vinculada a su intimidad familiar y mostró cómo el cachorro comenzó a integrarse al entorno que la acompaña.