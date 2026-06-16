El fuerte descargo de Cande Tinelli tras la polémica con su hermana, Juanita Tinelli: "Ya me curé de todos mis trastornos"

El nuevo episodio que tuvo de protagonista a Juanita Tinelli dentro de un boliche de Costanera Norte con su exnovio, Bautista Cuiña, habría desatado otra interna en el clan Tinelli. La primera en pronunciarse fue Soledad Aquino, quien dejó al descubierto la distancia de sus dos hijas con la modelo. Sin embargo, en las últimas horas, Cande Tinelli se sinceró y aclaró la relación con su hermana menor.

Por qué Cande Tinelli y Juanita Tinelli están distanciadas

Días atrás, el periodista Fede Flowers informó en sus redes sociales que Juanita Tinelli y Cande Tinelli se habían dejado de seguir en Instagram. A esta información, se agregaron las declaraciones de Soledad Aquino que dio detalles sobre el vínculo de Micaela y Candelaria con la hija de Paula Robles. “Ellas le cortaron el rostro están cansadas”, dijo la exesposa del conductor, explicando la distancia de sus hijas con su hermana.

Juanita Tinelli

"No son las mamás quieren vivir su vida", subrayó la madre de Cande Tinelli y expuso: “El caso de Juanita no es un caso dramático. ¿Qué drama puede tener?”. En este contexto, Aquino fue lapidaria y sostuvo: “Es como el cuento del lobo. Mi miedo es que como está cansando a todo el mundo, un día le pase algo de verdad y nadie le crea. Eso es lo que me preocupa que se quede sola”.

Asimismo, en una entrevista para Intrusos, la exbailarina volvió a opinar sobre Juanita y sumó: "Algún diagnóstico debe tener porque está sin rumbo. Yo opino como mamá. A mí me da mucha pena porque es una criatura que podría hacer algo lindo de su vida. Tiene que encausar su vida, pobre".

Juanita Tinelli y Marcelo Tinelli

Cande Tinelli se sinceró y habló de Juanita Tinelli

Luego de los rumores y especulaciones en torno al vínculo del clan, Cande Tinelli publicó un extenso comunicado en una de sus historias de Instagram, con una fotografía de su perfil en blanco y negro de fondo.

En primer lugar, la influencer salió a defender a su madre y habló sobre Juanita Tinelli. "Dejen de criticar a mi vieja y de compararme con mi hermana a la cual quiero mucho, pero no tengo absolutamente nada que ver", escribió. Y agregó: "Mis problemas de adolescente (que era otros: anorexia y bulimia), ya los traté hace tiempo y siempre estuve muy contenida por ambos padres míos, que se ocuparon de que yo reciba tratamiento siempre".

El descargo de Cande Tinelli

La hija de Marcelo Tinelli reiteró que no la comparen con su hermana menor y fue contundente: "Yo me cure de todos mis trastornos así que dejen de mencionarme y comparar, para mí es una herida sanada. Yo no jodo a nadie así que no me jodan a mi y sean respetuosos en eso, al igual que yo. Gracia".

Cabe mencionar que, hasta el momento, Marcelo Tinelli que siempre aspiró a mantener a la familia unida, no se pronunció, al menos de manera pública, sobre la interna que involucra a sus hijas, Cande Tinelli y Juanita Tinelli, y tampoco habló de las declaraciones que hizo Soledad Aquino.