Filtran la primera foto de Juanita Tinelli con su nuevo novio: quién es el empresario de 20 años

Este viernes 4 de septiembre se filtró la la primera imagen de Juana Tinelli junto a su nuevo novio, un joven empresario de 20 años llamado Junior Hernández. La noticia, confirmada por Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece), demuestra que la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles decidió volver a apostar al amor, después de un tiempo en el que su vida sentimental quedara en el centro de la polémica.

Así nació el amor de Juanita Tinelli y el joven empresario, Junior Hernández

Según informaron desde el programa Puro Show, en la pantalla de eltrece, Juana Tinelli le habría asegurado a la periodista Fernanda Iglesias que mantiene una relación con Junior desde hace aproximadamente cuatro meses. Además, el joven habría estado la noche del incidente que la hija de Tinelli tuvo con su exnovio Bautista Cuiña en un boliche de la Costanera.

Juanita Tinelli apostó otra vez al amor tras su escandalosa separación.

"La relación prosperó. Cuando fue el escándalo de Juanita y su ex en un boliche, medio que todo arrancó porque ella se estaba besando con un muchacho cerca de su ex. El chico en cuestión es este, su actual pareja", lanzó la panelista haciendo referencia al escándalo episodio en un local nocturno que implicó intervención policial y acusaciones cruzadas entre la expareja.

En esta línea, Fernanda Iglesias indicó que la hija de Marcelo Tinelli, le dio detalles de su nuevo novio. "Me dijo Juana que salen desde mayo, así que llevan aproximadamente cuatro meses. Son novios y estuvieron un tiempo conviviendo en Nordelta. Hace poco dejaron la casa porque alquilaban", contó.

Juanita Tinelli//Instagram

Asimismo, la periodista dio detalles de cómo la pareja se conoció y reveló: "Se conocieron porque es el mejor amigo de su mejor amiga. Ya se conocían desde hacía tiempo, pero cada uno estaba en la suya, con otras parejas. Cuando cortaron se reencontraron y ahí surgió el amor. Ella está re bien, él parece ser un divino". Después de mencionar de qué manera comenzó la relación, en el ciclo de espectáculos filtraron la primera imagen de la pareja, donde se los puede ver sonriendo y muy cariñosos.

Juanita Tinelli y su novio Junior Hernández.

Quién es Junior Hernández, el nuevo novio de Juanita Tinelli

De acuerdo a la información dada por Puro Show Junior Hernández, el nuevo novio de Juanita Tinelli, tiene 20 años y es un empresario en el rubro gastronómico. Asimismo, Fernanda Iglesias agregó que el nuevo yerno de Marcelo Tinelli estaría buscando expandirse con otro nuevo producto que es tendencia.

“Tiene varios food trucks en la zona de Tigre. Es un emprendedor joven. Además, está por sacar su propia marca de electrolitos”, comentó la periodista de Puro Show sobre el presente de Junior Hernández. En tanto, Juanita Tinelli que en el pasado estuvo vinculada a otras historias sentimentales y no ha tenido suerte, marcada por las separaciones y el escándalo, parece haber encontrado en el empresario un nuevo motivo para sonreír.