El secreto beauty que Juana Tinelli comparte con Moria Casán

Juana Tinelli posee un secreto beauty que comparte con Moria Casán, el cual no pasa desapercibido en las redes sociales. En el último tiempo, la joven construyó una imagen diferente de la que venía mostrando y un detalle en particular la une a la conductora.

Juana Tinelli comparte con Moria Casán un secreto beauty: su pasión por las pelucas

Juana Tinelli encontró en el pelo uno de sus principales recursos para transformar su imagen. La joven de 23 años suele sorprender en sus redes sociales con diferentes estilos y colores de cabello, desde el rubio hasta tonos mucho más oscuros, pasando por llamativos mechones rojos. Sin embargo, detrás de estos cambios existe un secreto beauty que comparte con una de las grandes referentes de la Argentina: Moria Casán.

La hija de Marcelo Tinelli convirtió el cabello en un verdadero protagonista de sus looks. En sus publicaciones aparece con diferentes largos, colores y estilos, logrando modificar por completo su apariencia sin necesidad de mantener siempre el mismo look. Esta versatilidad también forma parte de una estética personal en la que la experimentación y el cambio tienen un lugar central.

Juana Tinelli

Tiempo atrás, el uso de pelucas por parte de Juana Tinelli generó revuelo en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron sus constantes cambios de cabello y hasta realizaron comentarios desafortunados sobre el origen de las piezas que utilizaba.

En varias ocasiones, Juana Tinelli apuesta por las pelucas rubias

Frente a las críticas, Juana Tinelli decidió salir al cruce de sus detractores durante uno de sus streamings y explicó con humor de dónde provenía su cabello. “Esta es de las pocas que tengo de pelo natural, y no empiecen a flashear con que es de una persona muerta”, expresó.

Además, la modelo contó otro detalle que dejó en claro que las pelucas forman parte de una rutina de cuidado y no son simplemente un accesorio ocasional. Según explicó, las pelucas se pueden lavar, por lo que también se ocupa de mantenerlas en condiciones de higiene.

Juana Tinelli con peluca bicolor

De esta manera, Juana Tinelli dejó en claro que su fascinación por las pelucas va mucho más allá de cambiar de color de pelo de manera momentánea: se convirtió en una pieza fundamental de su identidad estética y en una herramienta para jugar con diferentes versiones de sí misma.

Juana Tinelli con peluca total dark

Moria Casán, una pionera a la hora de jugar con el pelo

Mucho antes de que las nuevas generaciones incorporaran las pelucas y los cambios constantes de look como parte de su identidad, Moria Casán hizo del cabello una de sus principales marcas registradas. La artista fue una de las primeras figuras locales en animarse a experimentar de manera constante con largos, colores, texturas y estilos.

A lo largo de su extensa trayectoria, Moria Casán convirtió las transformaciones capilares en parte de su personaje. Rubias, morochas, melenas larguísimas, cortes geométricos y estilos más extravagantes: el pelo siempre funcionó como una herramienta para reinventarse y sorprender al público.

Moria Casán, una pionera a la hora de jugar con su cabello

Este recurso de belleza también es habitual entre grandes figuras internacionales como Kim Kardashian, Cher y Lady Gaga. Asimismo, Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, quien suele incorporar diferentes melenas y estilos a sus looks, y Katy Perry, reconocida por experimentar con colores de fantasía y cambios radicales de imagen a través de pelucas.

De esta manera, el secreto beauty que Juana Tinelli comparte con Moria Casán es el uso de pelucas. Una fórmula que la One convirtió en tendencia en nuestro país y que la joven no duda en elegir para potenciar sus looks cotidianos.