Las vacaciones de Juliana Awada y su hija, Antonia Macri, en París: arte, aire libre y té japonés

La relación entre Juliana Awada y su hija menor, Antonia Macri, siempre demostró una profunda complicidad y un fuerte vínculo afectivo. A lo largo de los años, la ex primera dama compartió con la adolescente su pasión por el estilo de vida saludable, el diseño y el contacto con la naturaleza. En las últimas semanas, viajaron a París para sumergirse en una experiencia cultural única, lejos de la rutina diaria. Estas vacaciones juntas se convirtieron en el escenario perfecto para fortalecer su unión a través de vivencias compartidas. El viaje combinó a la perfección momentos de relajación con caminatas y paseos, reflejando la sintonía perfecta que existe entre ellas mientras exploran los rincones más sofisticados de la mítica ciudad europea.

Las vacaciones de Juliana Awada y su hija, Antonia Macri, en París

Las vacaciones de Juliana Awada y su hija, Antonia Macri, en París

Las primeras jornadas de Juliana Awada y Antonia Macri en París se desarrollaron bajo una atmósfera de absoluta serenidad y elegancia. Durante unas de sus primeras noches, las veladas parisinas se coronaron con exclusivas cenas a la luz de las velas en sofisticados bistrós locales, donde degustaron postres de alta cocina como una tarta de chocolate amargo y un clásico tiramisú, consolidando un viaje que combina a la perfección la complicidad, el arte y la alta gastronomía.

Las vacaciones de Juliana Awada y su hija, Antonia Macri, en París

Al comenzar con el recorrido de la Ciudad Luz, madre e hija decidieron sumergirse de inmediato en el pulso cultural del selecto barrio de Le Marais. Uno de sus primeros destinos compartidos en sus historias de Instagram fue el majestuoso Museo Picasso de París , donde recorrieron las imponentes escalinatas del Hôtel Salé y contemplaron las salas dedicadas a la obra del genio cubista. Con estilos casuales y minimalistas, perfectos para el otoño europeo, disfrutaron de una caminata contemplando las colecciones de arte moderno que contrastan de forma exquisita con las antiguas molduras de la histórica mansión.

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Juliana Awada disfruta de París junto a su hermana Zoraida y su hija Antonia

El recorrido de Juliana Awada y Antonia Macri continuó al aire libre, aprovechando las tardes templadas para caminar por la emblemática Place des Vosges, la plaza más antigua de la ciudad, rodeada de arcadas y árboles perfectamente alineados. Tras los paseos a pie, las viajeras buscaron un espacio de calma sibarita y se inclinaron por el ritual del té japonés en un salón de estética purista, con amplios ventanales de hierro negro y madera. De esta manera, consagraron unas vacaciones familiares que se sellaron de manera perfecta gracias a la presencia de una de las tías de las joven adolescente-

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Zoraida Awada, la hermana mayor de la empresaria, quien mantiene un perfil notablemente más bajo, demostró el vínculo entrañable con ella al unirse en esta travesía. En esta ocasión, el trío sumó paseos culturales de gran nivel, incluyendo una enriquecedora caminata por las galerías exteriores del célebre Museo del Louvre. La jornada gastronómica tuvo su punto más alto con un almuerzo exclusivo en el prestigioso restaurante Ralph's , ubicado en el glamoroso Boulevard Saint-Germain, donde compartieron platos clásicos y charlas íntimas rodeadas de la sofisticada estética del lugar.

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De este modo, los encuentros compartidos en redes capturan el verdadero corazón de una travesía que entrelaza generaciones y afectos entrañables en cada uno de sus rincones. Las caminatas históricas por Le Marais, las tardes dedicadas al misticismo del té y los almuerzos en enclaves tradicionales junto a su círculo más íntimo terminaron por consolidar una experiencia inolvidable. Al final de cada jornada, los paseos y las vivencias de las vacaciones de Juliana Awada y su hija, Antonia Macri, en París demostraron que la capital francesa no solo funciona como un magnífico escenario cultural, sino también como el refugio perfecto para celebrar la unión, la complicidad y los lazos de la familia.

A.E