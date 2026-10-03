Juliana Awada y su hija, Valentina, fueron a ver a Shakira en Madrid

Juliana Awada volvió a mostrarse junto a su hija mayor, Valentina Barbie, durante una nueva salida que compartieron en España. La empresaria publicó algunas postales del encuentro y dejó ver otro de los planes que realizaron juntas durante su estadía en Europa.

El momento llegó pocos meses después de una etapa particularmente importante para la joven de 23 años, quien terminó recientemente sus estudios universitarios tras haber vivido durante varios años en la ciudad española y, desde entonces, continúa compartiendo distintos momentos con su mamá cada vez que ambas coinciden en Europa.

Juliana Awada y Valentina Barbier disfrutaron del show de Shakira

A través de sus historias de Instagram, Juliana Awada reveló finalmente cuál había sido el plan elegido para esa noche. Madre e hija asistieron a una de las presentaciones de Shakira y quedaron registradas en diferentes imágenes desde el lugar. En una de las postales, la diseñadora aparece junto a Valentina y otras mujeres antes del recital. En otra historia, Awada mostró directamente a Shakira sobre el escenario, rodeada por el importante despliegue de pantallas y luces preparado para el espectáculo.

Juliana Awada y su hija viviendo el show de Shakira (Instagram)

La salida se produjo durante una de las fechas que la artista colombiana realiza en la capital española como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sin embargo, el recital funcionó principalmente como escenario de un nuevo encuentro entre madre e hija, una relación que Juliana suele mostrar con frecuencia a través de sus redes sociales.

Qué hace Valentina Barbier, la hija mayor de Juliana Awada

La presencia de Valentina en España no responde solamente a un viaje. La joven vivió allí durante aproximadamente cinco años para desarrollar su formación universitaria y convirtió la ciudad en una parte importante de su vida cotidiana. Después de terminar el colegio secundario en la Argentina, se instaló en España para estudiar en IE University, donde cursó una doble formación en Administración de Empresas y Derecho. En julio de 2026 llegó uno de los momentos más importantes de esa etapa. La joven recibió su título universitario acompañada por su familia, después de completar los estudios que la habían llevado a instalarse en Europa varios años antes.

Valentina Barbier vivió en España durante aproximadamente cinco años para desarrollar su formación universitaria

La empresaria viajó especialmente para acompañarla durante la ceremonia y posteriormente compartió imágenes de la graduación en sus redes sociales. La ocasión reunió también a Bruno Barbier, Antonia Macri y Mauricio Macri, quienes estuvieron presentes durante el festejo. Aquella graduación marcó el cierre de una etapa que había comenzado cinco años atrás y ayuda a entender por qué Valentina continúa teniendo una relación tan cercana con la ciudad. Por eso, las estadías de Juliana en España suelen convertirse también en una oportunidad para reencontrarse con su hija mayor.

El vínculo de Juliana Awada y su hija Valentina

A lo largo de los últimos años, Juliana Awada y Valentina Barbier dejaron ver distintos momentos de su relación. Viajes, comidas, eventos y reuniones familiares forman parte de las postales que la empresaria suele compartir cuando tiene la oportunidad de encontrarse con la joven. Una de las actividades que ambas comparten es su interés por la moda. Madre e hija han asistido juntas a eventos y presentaciones vinculadas con el diseño, además de protagonizar distintas salidas durante sus viajes por Europa. También suelen coincidir en planes gastronómicos y recorridas por las ciudades en las que se encuentran.

La distancia generada por los estudios de Valentina hizo que los reencuentros se repartieran entre Buenos Aires y España. Durante los años en los que su hija estuvo instalada fuera del país, la diseñadora viajó en diferentes oportunidades para visitarla y acompañarla en momentos importantes de su formación.

Juliana Awada junto a su hija (Instagram)

En sus publicaciones, Awada suele privilegiar escenas cotidianas de esos encuentros: comidas, caminatas, viajes y celebraciones familiares. La graduación de Valentina fue uno de los episodios más significativos de 2026, al marcar el final de la experiencia universitaria que había llevado a la joven a dejar la Argentina. La salida para ver a Shakira se sumó ahora a esa serie de momentos compartidos. Juliana Awada y Valentina Barbier volvieron a disfrutar de un plan juntas en Madrid, esta vez durante una de las presentaciones de la cantante colombiana, mientras la joven transita una nueva etapa después de completar sus estudios universitarios.