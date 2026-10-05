El conmovedor mensaje de Juliana Awada a su mamá, Pomi Baker, de 90 años: “Qué ejemplo sos”

Este lunes 6 de octubre, Juliana Awada decidió homenajear a su mamá, Elsa Esther Baker Yessi, conocida popularmente como Pomi Baker, quien cumplió 90 años, con un mensaje tan tierno como conmovedor. A través de sus redes sociales, la diseñadora compartió dos imágenes de la empresaria y le dedicó unas sentidas palabras en las que dejó en evidencia la profunda admiración y el enorme cariño que siente por ella.

El sentido posteo de Juliana Awada a su mamá, Pomi Baker

A través de sus historias de Instagram, Juliana Awada agasajó a su mamá, Pomi Baker, con dos postales en blanco y negro en las que la empresaria posó frente a las cámaras. Junto a la primera imagen, la diseñadora escribió: “¡Qué ejemplo sos, mamá! 90 años y seguís trabajando”. En la segunda toma, acompañó la fotografía con una breve pero contundente declaración de amor: “Te amo”.

Julia Awada y Pomi Baker

En las imágenes, Pomi se luce como protagonista de una campaña de moda que su hija está realizando para su marca de indumentaria. En cada una de las postales, la empresaria aparece sonriente y posa con gran naturalidad frente a las cámaras, mientras luce un tapado XXL que se convierte en una de las piezas destacadas de la producción. "Domingo 18 de octubre. Día de la madre", se puede ver escrito en la publicación.

Pomi Baker, la mamá de Juliana Awada | Instagram

La relación de Juliana Awada con Pomi Baker

La relación entre Juliana Awada y su mamá, Pomi Baker, está atravesada por una profunda admiración que va mucho más allá del vínculo madre e hija. Desde muy chica, la ex primera dama creció viendo a su madre trabajar y formar parte del desarrollo del emprendimiento textil que había iniciado junto a Abraham Awada. Esa experiencia marcó su camino profesional y fue clave para acercarla al mundo de la moda.

Con los años, ambas también compartieron una faceta profesional. Juliana se incorporó a la empresa familiar después de terminar el colegio y comenzó a formarse desde los puestos más básicos, mientras que la empresaria le fue dando espacio para desarrollar su propio perfil dentro del negocio. Lo que al comienzo empezó siendo una boutique de ropa infantil, fue ampliando su propuesta y alcanzando a un público cada vez más amplio. Con el correr de los años, el vínculo entre ambas se construyó también alrededor del trabajo, la creatividad y una misma pasión por la industria textil

Para Juliana, Pomi representa además un ejemplo de fortaleza y perseverancia. En distintas oportunidades destacó la capacidad de su madre para sostener su familia y continuar trabajando aun frente a momentos personales difíciles, una actitud que reconoció como una fuente de inspiración. Por eso, cada homenaje público hacia ella adquiere un significado especial: no solo celebra a su mamá, sino también a la mujer que fue una referencia fundamental en su vida y en su carrera.

Juliana Awada homenajeó a su mamá | Instagram

Una vez más, Juliana Awada eligió homenajear a su mamá, Pomi Baker, con un cálido posteo en sus redes sociales, donde expresó todo su orgullo, admiración y profundo cariño por ella. Con este gesto, la diseñadora volvió a dejar en claro el lugar fundamental que ocupa su mamá en su vida y el especial vínculo que las une, marcado por el amor, la compañía y la complicidad para trabajar juntas, aún con 90 años.