La China Suárez, de paseo: así es el look que eligió y que marcará tendencia este invierno

La China Suárez marca tendencia con cada uno de sus osados y particulares looks. La actriz de 29 años demostró que lo convencional no entra en su vestidor y sorprendió con un particular look.

En una tarde paseo con Benjamín Vicuña, la diosa sorprendió con uno de los abrigos que marcarán tendencia en el invierno argentino: la chaqueta.

China Suárez marcó tendencia con su chaqueta roja.

Este clásico se convirtió en un must versátil para cualquier estilo. En este caso, la China Suárez llevó una chaqueta roja que combinó con una camisa blanca con cuello de volados y mangas campana junto a un chupín verde y borcegos. El look quedó completo con una mini cartera Louis Vuitton.

La camisa con volados otro distintivo en el look de la China Suárez.

La China Suárez, Magnolia y Rufina: las herederas del look niña de sótano

No es la primera vez que la China Suárez genera repercusión por sus peculiares looks. Durante el verano, la actriz de 29 años fue blanco de críticas por sus holgados vestidos.

La pareja de Benjamín Vicuña elige a diario outfits románticos en los que se destacan los cuellos con volados, las faldas holgadas y de colores claros. Pero este particular look no siempre es bien recibido por sus fans quienes no dudan en cuestionar a su ídola por sus elecciones.

Para el verano la China Suárez optó por el estilo romántico.

AM