Lali Espósito deslumbró en los Premios Billboard con un minivestido joya y stilettos transparentes

Lali Espósito volvió a demostrar que la moda es una parte fundamental de su identidad artística. La cantante argentina dijo presente en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrada en Miami, con un look de noche cargado de brillos, flecos y transparencias. Aunque esta vez no estuvo nominada, participó de una de las citas más importantes de la industria musical latina y se destacó con una propuesta que combinó glamour y una impronta audaz.

Lali Espósito combinó el vestido joya con stilettos transparentes

Para la ocasión, Lali Espósito eligió un minivestido de inspiración joya, confeccionado con una trama de flecos y cadenas metalizadas en tonos dorados y plateados. El diseño, de silueta recta y largo por encima de las rodillas, se destacó por el movimiento de las tiras que recorrían toda la prenda y dejaban entrever la piel. Los detalles brillantes, distribuidos de manera irregular, aportaron textura y convirtieron al vestido en el gran protagonista del estilismo.

Lali Espósito eligió un diseño de brillos dorados y plateados.

El modelo tiene breteles finos adornados con pedrería y un escote redondeado que acompaña la caída de los flecos sobre el torso. La combinación de metales cálidos y fríos generó un efecto luminoso que se acentuó con la iluminación de las fotos. Además, las aberturas entre las tiras sumaron transparencias y reforzaron el carácter sensual de una pieza pensada para una noche de celebración.

Para completar el conjunto, la ex Casi Ángeles apostó por unos stilettos transparentes de taco alto, con detalles metalizados que acompañaron los tonos del vestido. La elección permitió mantener el foco en la prenda principal y estilizó la figura sin sumar otro color dominante a la propuesta.

Para completar su look, Lali Espósito eligió stilettos transparentes.

Los accesorios también tuvieron un papel importante. La artista llevó aros largos y brillantes, que armonizaron con los reflejos del vestido. En las fotos, además, sumó anteojos de sol ovalados con marco metálico, un complemento de aire retro que le dio un giro más canchero al look y contrastó con el glamour de los flecos.

En cuanto al beauty look, Lali Espósito eligió llevar el pelo negro suelto, con raya al medio y una caída natural sobre los hombros. El maquillaje acompañó la propuesta con una piel luminosa, rubor marcado, delineado en los ojos y labios en un tono nude amarronado. Así, mantuvo el equilibrio entre los accesorios protagonistas y un acabado de belleza que realzó sus facciones sin competir con los brillos del vestuario.

Lali Espósito, presente en la gran noche de la música latina

La gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 reunió en Miami a figuras destacadas de la escena internacional. La ceremonia, celebrada en el James L. Knight Center, incluyó presentaciones musicales, colaboraciones y homenajes a referentes de distintas generaciones, entre ellos Becky G y Cristian Castro.

En ese escenario, Lali Espósito sumó su presencia argentina a una noche dedicada a celebrar la música latina. Aunque no compitió por una estatuilla en esta edición, volvió a captar la atención con una elección de moda que reflejó su personalidad y su gusto por los estilismos de impacto.

Becky G; Paola Jara y Jessi Uribe; Alleh.

Con un vestido de flecos metalizados, zapatos transparentes y accesorios de inspiración retro, la cantante apostó por una de las tendencias que se mantienen entre los looks de noche: las prendas joya, capaces de transformar una silueta sencilla a través de las texturas, el movimiento y los destellos. Una vez más, Lali combinó música, actitud y moda en una de las citas más importantes del calendario latino.