De Wanda Nara y Oriana Sabatini a Lali Espósito y Abel Pintos: así vivieron los famosos el Día de la Madre

Wanda Nara, Oriana Sabatini, Lali Espósito y Abel Pintos compartieron publicaciones por el Día de la Madre este domingo 18 de octubre. A través de Instagram, mostraron distintas formas de celebrar en familia, con fotografías y mensajes dedicados a sus hijos o a las mujeres que las criaron, además de los saludos que recibieron de sus parejas.

Entre los posteos hubo primeras celebraciones con un bebé en casa y agradecimientos que incluyeron a abuelas, hermanas y suegras. Los homenajes alcanzaron a varias generaciones, con palabras que algunos padres escribieron en nombre de sus hijos y cartas que otras protagonistas pensaron para que los chicos puedan leerlas cuando sean más grandes.

Wanda Nara compartió sus postales familiares por el Día de la Madre

Wanda Nara publicó una fotografía con sus hijos, reunidos alrededor de ella. La conductora posa sonriente, con un pijama a rayas, detrás de una de las chicas, que sostiene un gran peluche rosa. Un ramo de flores ocupa el centro del retrato, en el que aparecen los tres varones y las dos chicas.

Wanda Nara junto a sus hijos y el desayuno que mostró en sus redes.

Entre las postales incluyó un desayuno servido en una bandeja, con huevos revueltos, palta y frutas, además de una bebida caliente. Esa imagen, con vajilla rosa, acompañó la toma de todos sus chicos, que posaron junto a ella con ropa cómoda y mirando hacia la cámara.

Oriana Sabatini recibió un mensaje de Paulo Dybala por su primer Día de la Madre

Oriana Sabatini recibió el saludo de Paulo Dybala por su primera celebración desde el nacimiento de Gia, la hija que tuvieron en marzo de este año. “Feliz día mi amor. Tu primer día de la madre”, comenzó el futbolista, que eligió fotografías de los tres en la playa para acompañar sus palabras.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala junto a Gia en la playa.

El jugador le agradeció su dedicación con “Gracias por todo lo q haces por nosotros y por tu paciencia”, y agregó: “No podemos estar más orgullosos y felices de tenerte”. El mensaje terminó con “Te amamos con el alma mamá”, escrito en plural junto a las tomas en las que ambos sostienen a la pequeña frente al mar.

Lali Espósito homenajeó a su mamá, Majo Riera

Lali Espósito dedicó una historia a su mamá, Majo Riera, con una fotografía en la que aparecen abrazadas detrás de una torta decorada con flores. “Majo, qué mujer. Mi mamá”, fue el comienzo del saludo, que incluyó su lugar como madre de sus hermanos y abuela de sus sobrinos, además de destacar sus amistades.

Lali Espósito junto a su mamá, Majo Riera.

La cantante la describió como “amiga incondicional de sus amigas” y “amante del disfrute y de la vida”. Luego destacó que es “luchadora, aguerrida, inteligente, trabajadora y leal”, para cerrar con “Feliz día. En este día y cada día…”. Sobre el mismo retrato sumó un “Te amo” y etiquetó su cuenta de Instagram.

Abel Pintos homenajeó a Mora Calabrese y a su mamá

Abel Pintos celebró el Día de la Madre con una fotografía familiar y una dedicatoria a Mora Calabrese, a quien definió como “lo mejor que podía pasarnos”. El cantante le agradeció la posibilidad de entender y aprender el mundo a través de su “cristal amoroso” y completó el reconocimiento con “Te amamos con locura”.

La imagen familiar que Abel Pintos compartió por el Día de la Madre.

En el mismo posteo, reconoció a todas las madres “que nos dan la vida en cada gesto y lo dan todo día a día”. El artista también agradeció la posibilidad de decirle “te amo mamá” a su propia madre cada jornada, antes de cerrar con “Amor total a todas las mamás”.

Eva Bargiela recordó el nacimiento de su hijo con una dedicatoria

Eva Bargiela celebró su vínculo con Faustino, el hijo que tuvo con Gianluca Simeone en octubre de 2025, a través de una secuencia en blanco y negro. “El primer día de tu vida, fue el más feliz de la mía”, fue la frase con la que recordó la fecha en que se convirtió en mamá.

Eva Bargiela junto a su hijo, Faustino.

“Nunca me voy a cansar de decirlo: lo mejor de mi vida es ser tu mamá”, continuó la modelo, que agregó un corazón blanco al final de esas palabras. En las tomas aparece sosteniéndolo contra su cuerpo y acercando su rostro al de él; en la última, el bebé descansa la cabeza sobre su hombro.

Emilia Ferrero escribió sobre el crecimiento de su bebé

Emilia Ferrero le dedicó unas palabras a Amadeo, su hijo con Julián Álvarez, nacido en enero de este año. “Algún día estos brazos te van a quedar chicos”, comenzó junto a una fotografía en blanco y negro tomada en la playa, donde sonríe mientras sostiene al bebé con los pies sobre la arena.

Emilia Ferrero junto a su hijo, Amadeo, en la playa.

“Vas a querer descubrir el mundo, correr lejos y encontrar tu propio camino”, siguió al imaginar los próximos años. Para ese momento, le prometió “estar ahí, aprendiendo a soltarte”, con el mismo amor con el que hoy lo abraza.

El presente apareció en la frase “qué lindo es tenerte así, tan cerquita”, con la que describió lo que disfruta de esta etapa junto al bebé. La dedicatoria terminó con “Qué suerte la mía de poder ser tu mamá, mi bebé feliz. Te amo tanto”.

Luisana Lopilato saludó a las mujeres de su familia

Luisana Lopilato extendió el homenaje a su mamá, su suegra, su hermana y sus cuñadas, a quienes agradeció por lo que aprende de ellas. “Qué bendición tener estas mujeres en mi vida”, expresó la actriz, que reconoció la influencia de cada una en su forma de entender el amor y en su experiencia con la crianza.

Luisana Lopilato en una de las fotografías de su publicación familiar.

“Crecí admirando a mi mamá y hoy tengo la suerte de estar rodeada de mujeres increíbles”, sostuvo. Su reconocimiento continuó con “Cada día aprendo de ellas” y con el deseo de ser una mejor mamá gracias a sus ejemplos, antes de desearles un feliz día. La publicación estuvo acompañada por un retrato en el que aparece abrazada a otra mujer.

Stephanie Demner agradeció a su familia por “el mejor título”

Stephanie Demner compartió fotografías con Guido Pella y Arianna, su hija mayor, durante la espera de Jazmín, la segunda bebé de la pareja. “Gracias por haberme dado el mejor título de todos”, fue el agradecimiento que eligió para esta ocasión, con una dedicatoria breve dirigida a su familia y acompañada por corazones.

Stephanie Demner junto a su hija, Arianna.

La influencer completó el mensaje con “Soy demasiado afortunada de tenerlos”, junto a dos imágenes que los muestran en la misma ambientación. En una posa con la nena en brazos y una mano sobre la panza; en la otra está a su lado el extenista, que sostiene a la pequeña y sonríe hacia la cámara.

Mica Viciconte le dedicó una extensa carta a Luca Cubero

Mica Viciconte recuperó fotografías de Luca Cubero cuando era bebé para acompañar una carta sobre lo que aprende como mamá. “Ser mamá no significa ser perfecta”, sostuvo al hablar de los errores y de las veces que hay que volver a intentar, incluso durante los días en que todo resulta más difícil.

Mica Viciconte junto a Luca Cubero cuando era bebé.

“Me cambiaste las prioridades, la manera de ver la vida y me hiciste descubrir la versión más linda de mí”, le dedicó al pequeño. Desde esa experiencia, destacó el valor del tiempo compartido y aseguró que lo más importante que puede regalarle son el amor y los recuerdos que conservará a medida que crezca.

Su deseo fue que, al mirar hacia atrás, él pueda reconocer ese acompañamiento: “Quiero que, cuando seas grande, recuerdes que mamá siempre estuvo”, explicó, y mencionó los abrazos y la escucha como parte de esa presencia. La reflexión terminó con un saludo a todas las madres que dan lo mejor de sí cada día.

Juli Puente le escribió a Serena su primera carta

Juli Puente imaginó el momento en que Serena, su hija con Facundo Miguelena, le pregunte cómo era de bebé y decidió dejarle una carta para entonces. “Voy a mostrarte las 150 fotos que te hago por día”, le prometió, junto a los videos en los que aparece bailándole y los recuerdos de las horas que pasan juntas.

Juli Puente junto a su hija, Serena.

La describió como su “abrojito” y le contó que su llegada cambió lo que hasta entonces entendía como felicidad. “Antes de vos yo pensaba que lo único que me hacía feliz era trabajar y tener sueños laborales. ¡Qué ilusa!”, reconoció en uno de los pasajes, donde recordó cuánto la había imaginado antes de conocerla.

En esa historia incluyó los dos años durante los que la buscaron y el lugar del papá, a quien describió como el hombre más divertido y aventurero del planeta. “Te elegí mucho antes de que llegues a nuestra vida”, expresó. Además, contó que guarda videos de las miradas que la beba le dedica a él para enseñárselos cuando crezca.

La carta avanzó hasta imaginarse con su pareja ya mayores, emocionados por lo rápido que pasó el tiempo. “Te amo y lo voy a hacer cada día más”, fue una de las últimas promesas, seguida por “Podré ser lo que sea, pero soy tu mejor mamá”. Con la aclaración “1era carta de muchas”, anticipó que seguirá escribiéndole.

Barby Franco recibió el saludo familiar de Fernando Burlando

Barby Franco fue una de las destinatarias del homenaje de Fernando Burlando, que abrió con “Para mi mamá, que me cuidó siempre”. El abogado incluyó a Saritah en un texto que acompañó con una foto de la modelo junto a la niña y con otro retrato de su familia.

Al mencionar a su hija, sostuvo que ella le enseñó que ser madre implica volver a empezar y levantarse aun cuando duele. “Hay alguien que te mira y aprende de vos cómo se sigue”, escribió, dentro de una dedicatoria en la que reconoció tanto los cuidados que recibió como lo que aprende de su propia familia.

Barby Franco junto a su hija, Saritah.

Para su compañera reservó “Me sorprendiste con tu genética”, en la parte del saludo que incluyó un “feliz día de las madres”. Entre las imágenes elegidas aparece ella con su hija, ambas vestidas para una ocasión formal, una fotografía que el abogado sumó al agradecimiento para las mujeres de su familia, incluyendo a su madre. Los saludos de Wanda Nara, Oriana Sabatini, Lali Espósito y Abel Pintos por el Día de la Madre se sumaron a las cartas que otras famosas escribieron para sus hijos en un día especial para todas las madres.