Así es el nuevo proyecto que une a Lali Espósito y Miranda!: "Bailar para sentirse vivos"

Lali Espósito y Miranda! volvieron a sorprender a sus seguidores con una noticia que rápidamente despertó entusiasmo en las redes sociales. Los artistas anunciaron BOM, un álbum en conjunto compuesto por nueve canciones, con el que buscan ir más allá de una colaboración tradicional y construir un universo artístico propio.

Lali y Miranda!

El proyecto fue presentado a través de una cuenta de Instagram compartida, @bomsystem, donde publicaron un fragmento de la introducción de una de las canciones y acompañaron el lanzamiento con un mensaje contundente: "BENVENIDXS A BOM". La presentación también estuvo acompañada por un cambio en las fotografías de perfil de artista y del dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, en línea con la identidad visual de esta nueva etapa.

BOM, el álbum que une a Lali Espósito y Miranda!

El nuevo proyecto reúne a dos de los nombres más reconocidos del pop argentino en una propuesta que busca construir una identidad propia. Según se ha podido ver, Lali y Miranda! se alejan de sus universos individuales para dar forma a uno nuevo, con la música y el baile como ejes centrales.

El anuncio generó una rápida respuesta de sus seguidores, que comenzaron a seguir la cuenta y dejaron numerosas reacciones en la publicación. La artista expresó su entusiasmo en los comentarios con la frase “BOM. Mi religión”, acompañada por un emoji de un zapato rojo. El duo, por su parte, respondió con una serie de emojis que incluyeron un zapato rojo, auriculares retro, pastillas y un corazón en llamas.

Las nueve canciones que formarán parte de BOM

El álbum de Lali y Miranda! estará integrado por nueve temas: “Señora”, “Migajas”, “En Italia», “Hiperlove”, “Bailar o Morir”, “Vivo del Pop”, “Ganar”, “Piel” y “Helecho”. Aunque todavía resta conocer la fecha de lanzamiento del disco, el anuncio permitió descubrir los títulos que darán forma a esta colaboración y despertó expectativas entre los fanáticos de ambos artistas.

Lali y Miranda! juntos de nuevo

La historia musical que une a Lali y Miranda!

La alianza entre Lali Espósito y Miranda! tiene antecedentes tanto en la televisión como en la música. Ambos compartieron el rol de jurados en La Voz Argentina, donde su vínculo y su química artística quedaron expuestos ante el público. Además, trabajaron juntos en “Mejor que vos” y en una reversión de ”Yo te diré”, uno de los temas más emblemáticos de la banda liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas.

La historia musical que une a Lali y Miranda!

Con BOM, esa relación creativa da un nuevo paso y se transforma en un proyecto de mayor alcance. La propuesta no se limita a reunir a dos referentes del pop nacional en un tema, sino que plantea una identidad compartida, con canciones y una estética propias. Ahora, la expectativa está puesta en conocer cuándo llegará el álbum completo de Lali y Miranda! y qué sorpresas prepararon para esta nueva etapa musical.