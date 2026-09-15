Valeria Mazza y Alejandro Gravier buscan crear un fuerte vínculo con sus cuatro hijos, a pesar de las distancias y los caminos que eligieron. A medida que crecieron, Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína mantuvieron el bajo perfil mediático que les enseñó sus padres, pero se encontraron cómodos en carreras que los llevan a tener reconocimiento internacional. Mientras algunos se enfocaron en el deporte de alto rendimiento, otros se inclinaron por el mundo empresarial, el modelaje o el arte.

Esta dispersión geográfica y profesional representa un desafío cotidiano para los padres, y se vuelve la razón por la que buscan la manera de propiciar encuentros significativos, organizando estratégicas salidas dentro de la Argentina que sirvan como punto de reunión. En los últimos días, disfrutaron de un fin de semana con toda su familia en Bariloche, acompañando la pasión de uno de los jóvenes.

Las mejores fotos de Valeria Mazza y su familia esquiando en el Cerro Catedral

Las mejores fotos de Valeria Mazza y su familia en la nieve

Las esperadas vacaciones invernales del clan Mazza-Gravier se desarrollaron en el emblemático Cerro Catedral, ubicado en la pintoresca ciudad de San Carlos de Bariloche. Este destino no fue elegido al azar, ya que la imponente geografía de la Patagonia argentina constituye el escenario predilecto donde la familia acostumbra a reunirse año tras año. Lejos de ser la primera vez que se juntan en el sur para disfrutar de este deporte, para Valeria Mazza y su familia los viajes a la nieve representan un ritual sumamente consolidado y una tradición de larga data. Desde que los hermanos eran pequeños, sus padres fomentaron el amor por la naturaleza y las disciplinas de montaña, convirtiendo estas escapadas anuales en un espacio fundamental para la desconexión y el reencuentro afectivo.

Las mejores fotos de Valeria Mazza y su familia esquiando en el Cerro Catedral

Durante esta última estadía, se alojaron en las exclusivas instalaciones del renovado Hotel Catedral , un histórico establecimiento en cuya puesta en valor e inversión hotelera participan de manera activa. A través de su cuenta de Instagram , Valeria Mazza compartió una maravillosa secuencia de imágenes que ilustran a la perfección la calidez de sus días en el sur. El carrusel fotográfico incluyó desde postales grupales al aire libre rodeados de picos nevados, hasta momentos de relajación en los acogedores salones internos del hotel, almuerzos compartidos y selfis cómplices en las pistas. En cada captura, los integrantes lucieron sofisticados equipos de esquí de última generación y abrigados looks invernales que reflejan el característico estilo de la familia. La publicación rápidamente cosechó miles de elogios por parte de sus fieles seguidores, quienes celebraron la frescura y la inalterable sintonía que une al grupo en cada una de sus apariciones públicas.

Las mejores fotos de Valeria Mazza y su familia esquiando en el Cerro Catedral

Esquí y mucho amor padres e hijos: Valeria Mazza fue a visitar a Tiziano Gravier

El motivo principal que impulsó esta nueva reunión Mazza-Gravier en el sur fue el firme deseo de acompañar de cerca el presente deportivo de Tiziano, el segundo hijo del matrimonio. Con un tierno epígrafe que rezaba "Finde en familia acompañando a Tiziano Gravier", Valeria Mazza dejó en claro que, por encima de cualquier compromiso profesional, el rol de madre y el apoyo incondicional a las pasiones de sus herederos constituyen su prioridad absoluta.

El joven de 23 años se destaca como un deportista de élite en el ámbito del esquí alpino, consolidándose actualmente como el mejor esquiador de la Argentina tras alcanzar un nivel histórico en competencias internacionales de máxima exigencia. Su exigente rutina de entrenamientos de alto rendimiento y el ajustado calendario de torneos suelen mantenerlo alejado del país durante largas temporadas, lo que vuelve aún más valiosos estos breves oasis de reencuentro en las pistas locales.

Las mejores fotos de Valeria Mazza y su familia esquiando en el Cerro Catedral

Los días transcurrieron entre descensos a gran velocidad, charlas técnicas al pie de la montaña y la inestimable calidez de los momentos compartidos alrededor de la mesa al caer el sol. Esta visita familiar funcionó como una inyección de energía fundamental para todos los integrantes, antes de afrontar sus próximos desafíos en el circuito profesional, reafirmando que el verdadero refugio y sostén de sus exitosas carreras reside en el amor incondicional de los suyos.

Las mejores fotos de Valeria Mazza y su familia esquiando en el Cerro Catedral

Las mejores fotos de Valeria Mazza y su familia esquiando en el Cerro Catedral inmortalizan un viaje cargado de emoción, deporte y un profundo sentido de unidad. Sus seguidores no tardaron en sumarse al cariño con comentarios y me gusta, y todos ellos dejaron en claro que, más allá del imponente paisaje de la Patagonia argentina, estas postales reflejan el triunfo de unos padres que logran mantener a sus hijos unidos frente a cualquier distancia.

A.E