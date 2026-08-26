El look de María Vázquez que reúne las tendencias favoritas de este invierno

María Vázquez salió a caminar con un look que se encuentra repleto de tendencias y marca el estilo que conquista este invierno. La empresaria apostó por prendas, texturas y detalles que se convierten en las claves de una propuesta urbana y sofisticada.

María Vázquez combinó las tendencias de la temporada

María Vázquez volvió a demostrar su capacidad para combinar comodidad y estilo con un look de invierno que reúne varias de las tendencias más fuertes de la temporada. En las imágenes que compartió en sus historias de Instagram, la conductora se mostró paseando por la ciudad con un outfit de impronta casual chic con inspiración retro, en el que los clásicos del guardarropa se mezclan con detalles cancheros y una estética vintage.

La elección comenzó con un blazer marrón de corderoy, una de las texturas que recuperó protagonismo esta temporada. El género aporta volumen, calidez y una marcada inspiración setentosa, pero llevado en formato saco adquiere una apariencia más sofisticada. El regreso del corderoy se vincula justamente con la recuperación de referencias de los años 70 y su presencia en propuestas de street style.

María Vázquez y un look repleto de tendencias invernales

Debajo, María Vázquez llevó un suéter de lana beige que se convirtió en uno de los puntos más llamativos del conjunto gracias a su particular estampado: un oso con estética canchera. El detalle le aporta personalidad a una combinación dominada por los colores neutros y evita que el outfit quede demasiado clásico. Además, los sweaters se mantienen como una de las prendas protagonistas del invierno 2026, especialmente aquellos que incorporan estampados y texturas capaces de convertirse en el foco del look.

Para completar la parte inferior, la modelo eligió un jean de corte recto con efecto lavado en tonalidad verde. La elección resulta especialmente interesante porque se aleja del tradicional azul y suma una cuota de originalidad a través del color. El corte recto, por su parte, acompaña la tendencia actual hacia siluetas de denim más relajadas y versátiles, alejadas del skinny.

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El estilismo de María Vázquez se completó con un bolso mediano de cuero marrón oscuro con detalles dorados, un accesorio que refuerza la paleta de tonos tierra elegida. Este tono es, precisamente, uno de los colores destacados del invierno 2026: las tonalidades chocolate, moca y caoba ganaron terreno frente al negro tradicional y se instalaron como protagonistas tanto en prendas como en accesorios.

Casual chic retro: el estilo que conquistó a María Vázquez

El outfit de María Vázquez puede definirse como casual chic con guiños retro y una fuerte impronta urbana. La fórmula conquista porque mezcla piezas de diferentes universos: el blazer de corderoy aporta estructura y sofisticación; el sweater estampado suma un costado relajado y divertido; mientras que el jean verde lleva el conjunto hacia un terreno más informal.

La clave está justamente en ese equilibrio entre comodidad y elegancia sin esfuerzo, una de las características que atraviesa la moda esta temporada. La combinación de prendas de punto con piezas más estructuradas y denim permite construir looks cotidianos que, sin necesidad de recurrir a prendas demasiado llamativas, tienen una identidad propia.

Por otro lado, el estilismo de María Vázquez concentra varias de las grandes apuestas de los días fríos: corderoy, prendas de punto protagonistas, denim de corte recto y una paleta de marrones y beige. Asimismo, la presentadora eligió prendas que podrían formar parte de cualquier guardarropa y las actualizó mediante colores, estampas y materiales que están en sintonía con las tendencias invernales.

De esta manera, el look de María Vázquez reúne las tendencias favoritas de este invierno y lleva un estilo casual chic retro que es abrigado y fácil de replicar, ideal para quienes buscan vestir de manera original durante el día sin resignar comodidad.